Что нужно знать о соцвыплатах

По 37 процентам заявлений на выплату 42500 тенге отказано в назначении.

Социальную выплату из Государственного фонда социального страхования на случай потери дохода в связи с введением чрезвычайного положения в размере 42500 тенге получили более 3 млн человек на сумму свыше 127 млрд тенге. Из 5,9 млн поданных заявок по 2,15 млн обращений отказано в назначении выплаты по различным причинам.

Неправильно указаны личные данные заявителя (порядка 157 тыс. заявлений).

При подаче заявления на выплату 42500 тенге необходимо тщательно перепроверить правильность написания Ф.И.О., даты рождения и ИИН. Несоответствие указанных данных хотя бы на одну букву или цифру с данными в информационных системах госорганов приведет к отказу в назначении

соцвыплаты.

Неправильно указаны банковские реквизиты (порядка 80 тыс. заявлений).

При подаче заявления на выплату 42500 тенге необходимо указать наименование банка и IBAN (20-значный номер вашего счета). Многие заявители ошибочно указывают номер банковской карты (16 цифр), в таком случае осуществить соцвыплату невозможно, так как нужен номер банковского счета. Правильный формат «KZ123456789012345678», его можно узнать в мобильных приложениях практически всех банков либо в колл-центрах банков второго уровня.

При допущении подобной ошибки заявление направляется на дальнейшее рассмотрение. В случае принятия положительного решения заявителю будет направлено SMS-сообщение о назначении с запросом IBAN. Необходимо будет в ответ на данное SMS-сообщение направить номер счета IBAN.

Также имеются факты, когда заявители указывают банковские счета, зарегистрированные на других физических лиц.

Необходимо подчеркнуть, что при указании IBAN допущенная ошибка в одной цифре может привести к тому, что заявитель получит уведомление о том, что данный счет зарегистрирован в банке, который уже прекратил свою деятельность.

Заявитель имеет работу с постоянной заработной платой (в т.ч. госслужащие и работники бюджетных организаций); заявитель является получателем пенсий и пособий, не работал официально до периода введения режима ЧП (порядка 863 тыс. заявлений).

В ходе проверки данных заявителей выявляются факты, когда работодатели отправили работников на удаленную работу или перевели на режим неполного рабочего времени, либо организация находится в вынужденном простое. При таких условиях работодатели обязаны платить зарплату работникам. Таким образом, у работников отсутствуют приказы на отправление их в отпуска без сохранения заработной платы, однако, несмотря на это, они подали заявление на выплату 42500 тенге.

В настоящее время МТСЗН РК совместно с местными исполнительными органами ведется проверка наличия у заявителей, являющихся наемными работниками, отпусков без сохранения оплаты труда.

Кроме того, поступают заявления на выплату 42500 тенге от пенсионеров и получателей пособий. Суть соцвыплаты из ГФСС – оказание материальной поддержки работающим гражданам, потерявшим возможность заработка в связи с введением режима ЧП. Поэтому на выплату 42500 тенге могут претендовать только те пенсионеры, инвалиды или получатели других госпособий, которые работали официально до введения режима ЧП, за которых делал отчисления или ИПН работодатель, или же они сами платили единый совокупный платеж.

По заявителю отсутствуют обязательные социальные отчисления, пенсионные взносы, ЕСП за последние 12 месяцев до введения режима ЧП или оплата ЕСП до подачи заявления от неформально самозанятых (порядка 1,16 млн заявлений).

Необходимо подчеркнуть, что средства на выплату 42500 тенге выделяются из ГФСС, поэтому для получения соцвыплаты необходимо участие в системе социального страхования. Изначально для назначения выплаты 42500 тенге требовалось наличие социальных отчислений не менее 3 раз в течение

12 месяцев до введения режима ЧП. Для обеспечения более широкого охвата граждан мерами господдержки порог наличия отчислений был сокращен до 1 раза в течение 12 месяцев до введения режима ЧП.

В ходе проверки данных заявителей выявляются факты, когда за наемных работников работодателями (бухгалтерами) не делалось абсолютно никаких отчислений в течение

12 месяцев до введения режима ЧП.

Также выявлены факты, когда неформально самозанятые граждане до подачи заявления на выплату 42500 тенге не перечислили за себя ЕСП хотя бы 1 раз.

В подобных случаях соцвыплата назначаться не будет.

Заявитель значится умершим или выехавшим за пределы РК на постоянное место жительства (порядка 534 заявлений).

Отдельные граждане воспользовались возможностью подачи заявлений в режиме онлайн и указали реквизиты умерших людей. Кроме того, есть выехавшие на ПМЖ за пределы РК, которые также подали заявления на назначение соцвыплаты.

Реквизиты заявителей проверяются через Государственную базу данных физических лиц, в которой имеются данные обо всех гражданах РК, а также сведения о смерти или выезде на ПМЖ.

По таким заявкам однозначно будет получено уведомление об отказе в назначении соцвыплаты.

Необходимо подчеркнуть, что все основания по назначенным соцвыплатам 42500 тенге после окончания режима ЧП будут перепроверены в установленном законодательством порядке. В каждом заявлении определена ответственность за достоверность предоставленных сведений, в т. ч. о потере дохода в связи с ограничениями в период ЧП.

Таким образом, когда заявители подают обращение на выплату 42500 тенге, они несут ответственность и за достоверность представленных сведений о потере дохода в связи с ограничениями на период ЧП.

Вид ответственности лиц, незаконно получивших социальную выплату, будет зависеть от совершенных ими противоправных деяний. Неправомерные действия получателей социальной выплаты можно рассматривать в рамках Уголовного кодекса РК (ст. 190, ст. 195).

В случае если заявители ошиблись при подаче заявления на назначение соцвыплаты и решили вернуть полученные 42500 тенге, сделать это можно на следующие реквизиты:

Наименование получателя: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

БИН: 160440007161

БИК: GCVPKZ2A

ИИК:

KZ67009SS00368609110

КНП: 049

Граждане, имеющие счета в Народном банке и Kaspi Bank, могут вернуть 42500 тенге через мобильные приложения банков, выбрав опцию «Возврат социальных выплат».