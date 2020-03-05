Что витает в воздухе?

С начала года в Усть-Каменогорске зафиксировано несколько экологических инцидентов.

Сложившиеся обстоятельства прокомментировал заместитель руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Рауан Тураров.

Напомним, 10 февраля на одном из участков Свинцового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса «Казцинка» произошел выпуск расплава из печи в технологическую ванну с водой. Процесс сопровождался выделением большого объема пара. Инцидент сняли на видео и распространили в социальных сетях.

– По данному факту осуществлен оперативный выезд специалистов Департамента экологии, проведены замеры по периметру санитарно-защитной зоны предприятия. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено, – отметил Рауан Тураров.

По его словам, на основании данных РГП «Казгидромет», показавших превышение по содержанию свинца в атмосферном воздухе, и обращения одного из жителей города в проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы» Департамент экологии открыл проверку в отношении предприятия по вопросу соблюдения норм экологического законодательства РК.

Не остался без внимания и пожар, произошедший на территории АО «Май» 30 января. Его ликвидировала противопожарная служба Усть-Каменогорска.

– Специалистами департамента был произведен отбор проб подветренной стороны (по ул. Пушкина, 1/1), наветренной стороны (по ул. Новаторов, 11) пожара складских помещений АО «Май» с последующим проведением испытаний, – подчеркнул заместитель руководителя Департамента экологии по ВКО.

В результате проведенных испытаний проб атмосферного воздуха было установлено превышение предельно допустимых максимально-разовых концентраций вредных веществ подветренной стороны: по диоксиду азота – в 2,7 раза, диоксиду серы – в 4,3 раза, формальдегиду – в 5 раз.

Отметим, за прошлый год отделом экологического регулирования Департамента экологии по ВКО проведено 179 проверок, 124 из них внеплановые. По итогу направлены исковые заявления о приостановлении деятельности двух организаций. Всего взыскано 97 штрафов на общую сумму 12 497 010 тенге и 92 претензии на общую сумму

239 347 597 тенге.

– В 2019 году отделом лабораторно-аналитического контроля департамента проверено 154 объекта. Общее количество отобранных проб составило 1687. По итогу выявлено 213 фактов превышения нормативов, – сообщил Рауан Тураров.

Также специалисты отдела осуществили 30 мониторинговых наблюдений на границе санитарно-защитной зоны восьми крупных предприятий. Превышения нормативов предельно допустимых максимально-разовых концентраций загрязняющих веществ не установлено. Вместе с тем в 2019 году было проверено 25 автотранспортных средств (автобусы, маршрутки), в 11 из них выявлены превышения. В отношении нарушителей приняты меры.

Гульжан Естаева