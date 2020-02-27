Чтобы не было беды от воды

Спасатели региона проверили готовность к предотвращению паводков в рамках республиканских командно-штабных учений «Көктем-2020».

В Усть-Каменогорске состоялись тактико-специальные учения, во время которых спасатели региона совместно с местными исполнительными органами продемонстрировали свою готовность встретить весну и действовать в случае угрозы подтоплений жилых домов.

– В этом году выпало аномальное количество снега, в связи с чем 108 населенных пунктов области находятся в зоне ожидаемого подтопления в случае резкого потепления, – говорит заместитель начальника Департамента по ЧС ВКО Дмитрий Титов. – Акимом области утвержден план противопаводковых мероприятий.

По информации Дмитрия Титова, шесть районов области имеют снежный покров выше 60 см, остальные – меньше, в пределах нормы. Негативный сценарий возможен только в случае наступления ранней весны.

В ходе учений отрабатывался именно такой вариант развития событий. Основное действие прошло в районе поселка Новая Согра, в садоводческом обществе «Титан», по улице Усть-Каменогорской, 22. Место для проведения учений было выбрано не случайно, ежегодно именно здесь создается угроза подтопления домов в весенний период.

По сценарию, на территории области началось резкое повышение температуры воздуха. Интенсивное таяние обильного снежного покрова в горах и заторы на реках привели к повышению уровня воды и переливу через береговые линии. В ситуационный центр акима области поступила информация, что со стороны поселка Бобровка увеличился приток водных масс, образовался затор на ручье Безымянный ключ. От жителей поступили звонки, что на территории садоводческого общества «Титан» топит дома и хозяйственные постройки. Прибывшие спасательные подразделения эвакуировали людей, а на месте подтопления начали работы по углублению русла ручья, восстановлению береговой линии и обваловке домов. Бригада Центра медицины катастроф оказала первую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.

Вторым этапом учений стала доставка эвакуируемого населения из зоны затопления в пункт временного размещения (медико-социальный центр «Ульба» по ул. Добролюбова, 44). Силы и средства объектов хозяйствования и служб постоянной и повышенной готовности тем временем провели необходимые мероприятия для стабилизации обстановки.

– Главная задача учений – это проверка готовности органов управления, государственных служб гражданской защиты, а также коммунальных объектов к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях паводкового периода, – отметил Дмитрий Титов. – Так, общее количество задействованного личного состава в учениях – 95 человек, а также 24 единицы спецтехники.

Сотрудники ДЧС показали в действии вездеход, который может передвигаться практически по любому виду рельефа. Уникальную машину «Шерп» спасатели области получили совсем недавно. Колесный вездеход не уступает гусеничной технике и во многом превосходит её. Эта машина отличается компактностью, высоким уровнем маневренности, надежностью. Благодаря огромным колесам и не-

обычной конструкции ходовой части «Шерп» может преодолевать препятствия до 70 сантиметров, взбираться на крутые склоны и даже плавать.

В Семее в рамках учений на стадионе «Спартак» прошел смотр противопаводковой техники. В нем участвовали более сотни человек личного состава и порядка 40 единиц техники. В ходе мероприятия проведены тактико-специальные учения в поселке Водный.

– Основная задача – предотвращение паводковой ситуации на территории Семейского региона, – сообщил старший офицер группы гражданской обороны Управления по ЧС Кымбат Копбаев. – В поселке Водный очистим арычную и трубопроводную системы, снимем разрушенный бетонный мост и расчистим сугробы по улице Автодромной и в местах возможного скопления талых вод. Работы будут проходить не условно, а фактически.

Главная задача – не допустить подтопление жилых секторов, поэтому производится вывоз снега с городских улиц. С центральных улиц снег уже убран, ведутся работы в частном секторе. Планируется вывезти порядка 450 тыс. кубов снега. Определены места, требующие повышенного внимания. В частности, это улицы города, которые не раз подвергались подтоплениям, а также берег Иртыша. В этих районах ведется непрерывный мониторинг.

– Снега очень много. Поэтому паводок надо встретить во всеоружии, – подчеркнул аким города Ермак Салимов. – В целях подготовки проведены необходимые технические мероприятия, но если поток воды пойдет одномоментно, то могут возникнуть проблемы. Чтобы весной не пришлось ее откачивать, следует максимально вывезти снег. Ежедневно 62 единицы техники занимаются этим. Но этих средств недостаточно, область окажет нам поддержку.

Ева Ким, Флора Левина

Усть-Каменогорск, Семей