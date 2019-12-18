Чтецы душевной лирики

В Восточном Казахстане декламировали стихотворения королевы казахской поэзии.

В Усть-Каменогорске состоялся областной конкурс чтецов «Жүрегім жырмен тербелген», посвященный 80-летию со дня рождения поэтессы Фаризы Онгарсыновой. Участвовали в состязании студенты колледжей и молодые специалисты из разных районов области.

Талантливых любителей поэзии оценивало компетентное жюри во главе с исполняющей обязанности руководителя Управления по развитию языков ВКО Розой Толемысовой. По ее словам, конкурс организован с целью широкого распространения творчества поэтессы среди молодежи.

– Лирика Фаризы Онгарсыновой, описывающая потаенные уголки человеческой души и ее многогранность, прекрасна. Ее стихотворения стали бесценным наследием казахского народа, – подчеркнула Роза Толемысова. – От конкурсантов требовалось не просто выразительно прочитать стихи, но и глубже погрузиться в их содержание, понять смысл.

Участники состязались в выразительном чтении поэтических произведений Фаризы Онгарсыновой и стихов о независимости других известных казахских поэтов. Также они сумели продемонстрировать свои вокальные данные, исполнив народные песни и композиции, написанные на стихи поэтессы. Конкурсанты не скупились на фантазию, создавая целое представление, использую различный реквизит, музыкальные инструменты и красочные костюмы.

К примеру, учитель казахского языка и литературы Бозанбайской средней школы Алибек Кысатай для участия в конкурсе выбрал стихотворение Мухтара Шаханова «Желтоқсан алаңы» и песню Табылды Досымова «Мен саған ғашық емес ем».

– Вместе с тем мой выбор пал на стихотворение Фаризы Онгарсыновой о маме. Оно показалось мне очень близким и особенным, так как я приехал на Восток из Тараза по программе «Серпін» и долгое время нахожусь вдалеке от матери, – поделился Алибек Кысатай.

В итоге по решению жюри третьего места удостоился Мейржан Елеукенов из Аягозского района, на втором оказалась Сауле Кайырбекова из Жарминского района, первое место – за Назерке Кайролдановой, представлявшей Курчумский район. Гран-при областного конкурса получил студент второго курса Колледжа бизнеса и сервиса Семея Нурсултан Толеубай.

– Подготовка была хорошей. Заняла две недели, однако с творчеством поэтессы я знаком давно. В первом туре декламировал попурри из стихов Онгарсыновой, во втором – поэму «Бәйтерек» Несипбека Айтова и исполнил народную песню «Он саусақ» Биржан-сала, – сказал Нурсултан Толеубай. – Несмотря на то, что бизнес и поэзия – это абсолютно разные вещи, они для меня равноценны, и я нахожу время для того и другого.

Также были определены лучшие конкурсанты по трем номинациям: «Тәуелсіздік тұғырым» – Наргиз Окасова из Усть-Каменогорска, «Әнді сүйсең, менше сүй» – Кымбат Турарбек из Глубоковского района и «Өлең, мен сені аялап өтемін» – Дархан Рамазанов из Шемонаихинского района. Победители и призеры награждены дипломами и ценными подарками от имени областного управления по развитию языков.

Гульжан Естаева

По заказу Управления по развитию языков ВКО