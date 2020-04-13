Читать подано!

Многие организации в нынешних условиях перешли на дистанционную форму работы, в том числе и библиотеки. Но это не значит, что их деятельность остановилась.

Библиотекарь села Бобровка Наталья Аксененко уверена, что, наоборот, у читателей появилось много новых и интересных возможностей.

– Мы не можем работать с читателями как прежде – общаться, выдавать книги в традиционном бумажном виде, – говорит библиотекарь. – Но это временно. Зато появилась возможность попробовать свои силы в работе с электронными ресурсами.

Благодаря Интернету читателям доступны открытые источники электронных библиотек – сайт областной библиотеки имени А. С. Пушкина, национальной библиотеки и многих других, даже зарубежных. Библиотекари помогают читателям ориентироваться в интернет-пространстве. Рассказывают, как пользоваться каталогами или получить доступ к информации.

– Все школы перешли на дистанционную форму работы, и мы обеспечиваем информационную поддержку всем, кто учится в новых условиях – школьникам и студентам, – отмечает Наталья Аксененко. – Главная задача – помочь в образовательном процессе. Для этого есть множество ресурсов, например электронная доставка документов. Так можно получить оцифрованную книгу, статью из газеты или журнала на электронную почту. Это очень удобно.

Еще есть виртуальная справочная служба, где дежурные библиографы оперативно помогут найти необходимый материал. Возможны даже юридические консультации в режиме онлайн. На сайте библиотеки имени А. С. Пушкина собран богатейший материал по краеведению Восточного Казахстана, а также электронная библиотека «Наш Абай».

Библиотеки располагают большими ресурсами и способны удовлетворить различные запросы читателей. У сельской библиотеки есть страницы в социальных сетях, где хранители знаний стараются продемонстрировать свои возможности широкому кругу аудитории.

– Мы всегда готовы помочь в поиске необходимого материала! – резюмирует Наталья Аксененко.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район