Жители Уланского района приняли участие в ежегодной экологической акции.

В Таврическом сельском округе на Пролетарской плотине вновь прошла традиционная акция «Чистые берега». Ежегодно, на протяжении нескольких лет ее участники – волонтеры, спортсмены и госслужащие очищают берега водоема от мусора, тем самым привлекая внимание отдыхающих и жителей района к бережному отношению к природе.

На этот раз активисты прошли вдоль берега Пролетарской плотины, собрали и вывезли десятки мешков с пластиком, битым стеклом и другим мусором, который отдыхающие оставляют в кустах.

– Дорогие жители и гости Таврического сельского округа! Просим вас соблюдать правила нахождения в зоне отдыха, – написал на своей странице в Instagram аким Уланского района Нурымбет Сактаганов. – Убрав за собой мусор после отдыха, вы внесете свой небольшой вклад в охрану природы. Природа – это самое главное наше богатство! Давайте ее беречь!

Дмитрий Одинцов

Уланский район