Чистота – залог здоровья

В Усть-Каменогорске оценили ход санитарных мероприятий, направленных на дезинфекцию городского общественного транспорта.

Глава региона Даниал Ахметов и аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар ознакомились с результатами проводимой работы в ходе специального рейда, в котором также приняли участие представители государственных органов и средств массовой информации.

Первым объектом в маршруте комиссии стал автовокзал «Адал» на проспекте Абая, через который ежедневно проходит огромный поток пассажиров и транспорта, в том числе международного сообщения.

– Дезинфекция проводится три раза в день, – отметил директор автовокзала Алмаз Бейсенгазин. – Сотрудники лицензированных предприятий согласно графику уборки обрабатывают автобусы хлорсодержащими препаратами. Медицинские работники проводят осмотр пассажиров перед поездкой в другой город. Закрыты маршруты по направлениям в Россию, Китай, Алматы и Нур-Султан. Возврат билетов осуществляется в едином установленном законом порядке, удерживается только минимальный процент за комиссионный сбор.

В автопарке ТОО «Voska» трижды в день проводится полная дезинфекция автобусного транспорта внутри и снаружи.

– Мы следим за санитарным состоянием 70 автобусов, которые обслуживают 11 городских маршрутов, – отметил директор ТОО «Voska» Канат Калелов. – Для нас важно здоровье наших пассажиров и сотрудников. С введением режима чрезвычайного положения в Казахстане в целях недопущения распространения коронавируса вопросы гигиены вышли на первый план.

Серьезно подошли к вопросам дезинфекции и работники трамвайного парка Усть-Каменогорска, где, так же как и в автопарках, изменили график движения, выделив время на санитарную обработку. Кроме того, руководство парка начало ремонт трамвайных путей и обновление вагонов. Это существенно повлияло на качество работы в целом.

– Раньше выходили на линию всего шесть трамваев, сейчас – 18, – подчеркнул Даниал Ахметов. – При 11 из них – с повышенным инвестированием. Под руководством директора ТОО «Транспортная компания» Михаила Чайки обновляется парк. Это хороший пример. В этом году будет сделано то, чего не происходило 56 лет – ремонт трамвайных путей. Начало уже положено на проспекте Абая. Реанимируют тягловое и электрическое хозяйство. Будет внедрено электронное билетирование, утвержден более ритмичный график.

* * *

По информации руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржана Жумадилова, перевозчики заключили договоры на поставку дезинфицирующих средств сроком на три месяца. По состоянию на

17 марта в области курсирует 2061 автобус. Водителям регулярных автобусных маршрутов выданы соответствующие памятки с информацией о профилактике коронавирусной инфекции.

– Также на трехкратную обработку дезинфицирующими средствами перешли объекты транспортной инфраструктуры – четыре аэропорта, 21 железнодорожная станция, три автовокзала, 10 автостанций и 12 пунктов обслуживания пассажиров, – подчеркнул Нуржан Жумадилов.

В целях безопасности населения по состоянию на 18 марта приостановлено движение международных автобусных сообщений с Российской Федерацией. Временно не будут действовать 16 направлений. Напомним, с Китайской Народной Республикой автобусное сообщение прекращено еще с 27 января.

Ограничения коснулись также международных и транзитных железнодорожных сообщений, проходящих по территории Восточно-Казахстанской области. С 16 марта приостановлено движение маршрута Ташкент – Новосибирск; с 18 марта маршрут Алматы – Новосибирск сокращен до города Семей; с 23 марта будет приостановлен маршрут Бишкек – Новосибирск; с 20 марта приостанавливаются маршруты из города Томск.

С 18 марта временно прекращается авиасообщение Усть-Каменогорск – Москва, с 23 марта – Усть-Каменогорск – Новосибирск.

– Согласно информации авиакомпании S7, рейсы приостановлены предварительно до 31 мая текущего года. Для возврата авиабилетов пассажирам необходимо обратится по месту приобретения, – добавил Нуржан Жумадилов.

Ева Ким, Елена Николаева

Тлеубек Шаяхмет