В четвёртом квартале 2019 года в поездах выявлено 13 безбилетных пассажиров.

В Антикоррупционной службе ВКО состоялось рабочее совещание по вопросам создания комфортных условий для граждан и снижению уровня бытовой коррупции при осуществлении железнодорожных перевозок в рамках реализации проекта «Адал жол» («Честный путь»). В рамках проекта будут устраняться проблемы, препятствующие надлежащему функционированию железнодорожных перевозок и ограничивающие доступность населения к услугам. В мероприятии приняли участие представители РГУ «Инспекция транспортного контроля по ВКО».

Стороны пришли к единому решению – разработать совместный план по проведению рейдовых мероприятий на 2020 год. Решено за основное направление выбрать выявление безбилетных пассажиров в поездах и фактов перепродажи проездных документов.

Так, только в период с октября по декабрь 2019 года в ходе таких рейдовых мероприятий в поездах выявлено 13 безбилетных пассажиров и 30 технических нарушений. За несоблюдение правил перевозок грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом инспекцией составлено четыре административных протокола.

Ерик Абитов