Честность и прозрачность остаются в тренде

Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким ВКО Даниал Ахметов посетили учреждения региона, работа которых связана с предупреждением коррупционных рисков.

Первым пунктом стала общественная приемная акима области. Напомним, она работает по принципу «одного окна», что позволяет гражданам не ходить по разным инстанциям и решать свои вопросы в одном месте. Жители могут направить свое обращение посредством специального портала www.1331.kz, социальной сети Instagram, мобильного мессенджера WhatsApp, бесплатно позвонив по номеру 1331 или же придя лично во фронт-офис по адресу: улица Казахстан, 59/1.

Алик Шпекбаев и Даниал Ахметов провели прием граждан. Жители Усть-Каменогорска воспользовались возможностью получить ответы на свои вопросы. К примеру, молодая горожанка поинтересовалась у председателя Агентства, какие меры поощрения предусмотрены для сообщивших о коррупционных правонарушениях. Алик Шпекбаев отметил, что сумма вознаграждения зависит от тяжести преступления. Прежде всего важна доказанность данного коррупционного действия.

Прозвучал вопрос и о переработке государственных служащих.

– Госслужащие должны трудиться не более восьми часов в день. Все зависит от эффективности выполненной работы. Можно 12 часов просто просиживать, – подчеркнул председатель Агентства.

Также делегация ознакомилась с работой Инвестиционного центра ВКО. По словам акима области Даниала Ахметова, этот центр может предоставить инвесторам полную информацию о возможностях нашего региона, а также о нормативно-правовой базе.

– Понятно, что инвесторы приходят сюда не каждый день. Поэтому это помещение используется и как учебный центр для школьников. К примеру, здесь они узнают, что такое инвестиции, инвестиционные программы и как они реализуются, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Здесь располагается инновационный центр Jastar Time, в котором обучаются школьники по различным IT-направлениям. Ребят разделяют по трем возрастным группам: старше десяти, 12 и 14 лет. Они занимаются проектной деятельностью и решают практические задачи, помогают им в этом тренеры – преподаватели ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

– Занимаясь в этом центре, ребята могут определиться с выбором своей будущей профессии, – отметил директор Восточно-Казахстанского регионального центра новых технологий в образовании Сергей Коваленко.

Алик Шпекбаев и Даниал Ахметов посетили Усть-Каменогорский городской суд. В том числе сектор правовых услуг, который был открыт здесь в прошлом году. Работа сектора направлена на повышение правовой культуры граждан, разъяснение преимуществ медиации и досудебного урегулирования споров. В здании суда находится и кабинет примирения. В нем специалисты – медиаторы и психологи помогают выходить из конфликтных ситуаций и принимать компромиссное решение.

Без внимания не остался и Центр обслуживания студентов PARASAT ВКГУ им. С. Аманжолова. Задача ЦОС заключается в преду-преждении коррупционных рисков, создании условий прозрачности и доступности при получении студентами услуг административного, консультативного характера. За помощью в PARASAT также могут обратиться магистранты, докторанты, родители обучающихся и преподаватели.

– Здесь работают десять специалистов. Все услуги студенты получают в цифровом формате, очередь также электронная. Больше им не нужно бегать по деканатам. Учащимся вуза оказывают более 30 видов услуг, которыми они могут воспользоваться с момента поступления. В том числе распределение мест в Домах студентов, смена специальности, перезачет дисциплин, выбор преподавателя, – сообщила руководитель Центра обслуживания студентов Мергуль Мустафина.

В центре есть уголок самообслуживания, библиотека честности и фронт-офис «Саналы ұрпақ», который занимается распространением антикоррупционной культуры.

Также председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким области Даниал Ахметов посетили Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж. В этом учебном заведении действуют школа добропорядочности, магазин и библиотека честности.

В завершении рабочей поездки Алик Шпекбаев дал положительную оценку проводимой работе по противодействию коррупции в регионе.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета