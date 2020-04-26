Чернобыль – рана планеты

26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС. Она стала национальным бедствием не только для жителей Украины, Белоруссии и России, но и связала общей бедой народы многих стран.

Житель села Прогресс Николай Приколотин в 1987 году в составе группы из 60 мужчин (воинов запаса) Глубоковского района принимал активное участие в устранении последствий бушующего «мирного атома». Сейчас он возглавляет районную организацию чернобыльцев и делится с молодым поколением воспоминаниями о том, как проходила ликвидация последствий катастрофы.

– На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор, – рассказывает Николай Приколотин. – В окружающую среду было выброшено большое количество ядовитых радиоактивных веществ. Нанесён не только огромный материальный урон, но и ущерб здоровью и благополучию миллионов людей.

Последствия могли быть гораздо серьёзнее, если бы не героические усилия людей, которым в сжатые сроки удалось обуздать стихию. Работы по строительству бетонного саркофага (они продолжались 206 дней и ночей, с июня по ноябрь 1986 года), а также по дезактивации станции и прилегающей территории в основном легли на воинов Советской Армии. За период 1986–1992 годы насчитывалось 600 тысяч ликвидаторов, более миллиона людей были задействованы в работах в 30-километровой зоне.

Несмотря на угрозу для собственной жизни, они делали всё, чтобы уменьшить разрушительные последствия катастрофы. Среди них было более тридцати тысяч человек из Казахстана.

– Работы по ликвидации аварии поручили Министерству среднего машиностроения, которое возглавлял Ефим Славский, – продолжает рассказ чернобылец. – У ведомства были крупные подразделения на территории Восточного Казахстана, поэтому жители региона активно привлекались к этим работам. Глубочане тоже не остались в стороне. В те годы в Чернобыле побывало более ста моих земляков. Все они с честью выполняли поставленные задачи в составе своих воинских подразделений, проявили мужество, самоотверженность, высокую личную ответственность за порученное дело.

Группа, в которую входил Николай Васильевич, была призвана на военные сборы в мае 1987 года. От людей не скрывали, куда они едут.

– Было страшно, но никто даже не думал отказаться от выполнения поставленной задачи, – вспоминает он. – Среди нас были люди разных профессий: водители, строители, дезактиваторы, медики и многие другие. Трудились с полной самоотдачей и с честью справились со всеми трудностями.

Николай Приколотин работал слесарем, занимался ремонтом германских подъемных кранов. Смена длилась по 12 часов. Всё это время бригада находилась в укрытии (в бункере), при поломке ликвидаторы надевали защитные костюмы и как можно быстрее устраняли неисправность. Немаловажную роль играли не только добросовестность, самоотверженность, активность, но и взаимная поддержка. Многие, выполнив свой гражданский долг, в результате полученного облучения преждевременно ушли из жизни.

– Самоотверженным трудом они остановили дальнейшее распространение по планете радиоактивных элементов, – говорит Николай Васильевич. – Но с уверенностью могу сказать, «пустой» оттуда никто не

уехал. Каждый получил свою дозу радиации. Здоровье было подорвано.

К слову, сегодня люди, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах, относятся к категории лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны, а те, кто стал инвалидом вследствие катастрофы, – к лицам, приравненным к инвалидам войны.

Бахыт Сарсембаева