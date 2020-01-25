Через призму назиданий Абая

Важные аспекты проведения мероприятий, приуроченных к 175-летию со дня рождения великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы, стали одной из тем для обсуждения на расширенном заседании Правительства РК с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Об итогах социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области за 2019 год доложил глава региона Даниал Ахметов. Помимо сфер здравоохранения, образования и социального обеспечения особое внимание было уделено празднованию 175-летия со дня рождения знаменитого казахского поэта и просветителя.

– Идеология всех праздничных мероприятий соответствует задачам Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Нурсултана Назарбаева, указанным в программе «Рухани жаңғыру» и статье «Семь граней Великой степи». Планируется провести 560 мероприятий, в том числе – 24 международных, 21 республиканское, 515 областных, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Вместе с выполнением идеологических, духовных и образовательных задач эти проекты обеспечат дальнейшее развитие экономического, инфраструктурного, туристического потенциала региона.

Как отметил Глава государства, необходимо провести все мероприятия в деловом ключе. По словам Президента РК, Даниал

Ахметов самый опытный среди всех акимов и ему необходимо внимательно проанализировать все предстоящие мероприятия, посвященные празднованию юбилея.

– Нужно внести в эти мероприятия просветительское начало. Они должны нести в себе практическое значение, идеологическую нагрузку. К подобного рода мероприятиям нужно подходить с этой точки зрения, – обратился Касым-Жомарт Токаев к акиму ВКО.

Также Глава государства отметил, что в юбилейный год следует уделить особое внимание благоустройству Семея.

– Согласно моему решению, городу предоставлен статус исторического центра, и это не просто название. Нужно, чтобы жители почувствовали внимание со стороны Правительства, – подчеркнул Касым-Жомарт

Токаев.

Глава государства отметил, что есть договорённости о строительстве моста через Бухтарминское водохранилище. Это социально значимый объект, он принесёт практическую пользу населению и даст импульс привлечению инвестиций.

Напомним, в своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке» Касым-Жомарт

Токаев подчеркнул, что Семей – один из священных городов в казахской истории. Он имеет особое место в духовном развитии страны, и этому городу нужно присвоить звание исторического центра. Ведь земля, на которой родились великие Абай и Шакарим, Мухтар Ауэзов, достойна особого уважения.

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21 января в Казахстане и во всем мире стартовал Год 175-летия Абая. Церемония открытия состоялась в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера». В состав делегации из ВКО вошли потомки поэта, абаеведы, представители научной и творческой интеллигенции, общественные деятели.

– В своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке» Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил разностороннее развитие личности поэта и его выдающиеся моральные качества. Также подчеркнул единство и солидарность народа Казахстана в дружном праздновании 175-летия великого философа, – отметил Даниал

Ахметов. – Нам, как его потомкам, следует воспринимать грядущий праздник не как обычный повод для веселья, а как возможность духовного возвышения и осмысления собственной жизни и собственных поступков через призму назиданий великого Абая.

По словам главы региона, повышенное внимание уделят социально-экономическому развитию и благоустройству Семея и Абайского района, будут обновлены местные исторические и культурные объекты. В том числе, в районе планируют построить новую школу, которой также присвоят имя великого земляка.

Вместе с тем будет благоустроено место захоронения династии Кунанбая Ускенбайулы в населенном пункте Акшокы.

Как было отмечено в статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке», в рамках юбилейного года обу-строят и знаменитый Жидебай. Здесь будут созданы комфортные условия для людей, пришедших почтить память великого поэта. Должное внимание уделят и государственному историко-культурному и литературно-мемориальному заповеднику-музею «Жидебай-Борили».

Среди делегатов, представивших наш регион на столь важном мероприятии, были ученые, на протяжении многих лет исследующие наследие Абая, поэты и писатели.

– Мы еще не полностью изу-чили жизнь и творчество Абая, – считает поэт, лауреат Государственной премии РК Тыныштыкбек Абдикакимов. – К примеру, сейчас чаще называем его хакимом, то есть мудрецом. Впервые Абая так назвал Магжан Жумабаев. Ближе к нынешнему времени об этом начал упоминать в своих трудах Гарифолла Есим. Теперь наша задача – доказать, что Абай не только мудрец, он намного выше этого – он гений. Что для этого нужно? Исследования, проводимые в области абаеведения, должны осуществляться систематизированно. Кстати, говоря об этом, я ничуть не преувеличиваю. Погружаясь в мир Абая, последовательно изучая его в течение четверти века, пришел к этому смелому выводу. Мир Абая – глубокий, чистый.

Ректор ВКГУ имени С. Аманжолова, председатель Экспертного совета ВКО по реализации программы «Рухани жаңғыру» Мухтар Толеген также отметил важность предстоящих мероприятий, посвященных осмыслению многогранного наследия гения казахского народа.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке» отметил: «Если мы хотим модернизировать национальное сознание и создать конкурентоспособную нацию, мы должны внимательно читать произведения Абая. Его взгляды на различные процессы в обществе очень полезны для современного Казахстана». Учение Абая сформировалось на рубеже ХIХ-XX веков, в драматическую эпоху для истории казахского народа. Это было время поиска цивилизационных ориентиров, осмысления собственной самобытности. Сейчас учение Абая может быть для нас историческим примером такого поиска, – считает Мухтар Толеген.

Началом цикла торжественных мероприятий, посвященных юбилейной дате, стал праздничный концерт «Қазақ халқы – Абайдың халқы» с участием мастеров искусств Казахстана. На сцене театра «Астана Опера» ярко блистали и уроженцы Восточного Казахстана – народная артистка Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Роза Рымбаева, исполнившая песню Абая «Желсіз түнде жарық ай», и заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев с песней, также написанной на стихи известного поэта «Айттым сәлем, қаламқас». В концерте приняли участие хор музыкального училища имени

М. Тулебаева и хор Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных.

Своими впечатлениями от торжества поделился член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Совета общественного согласия АНК ВКО Геннадий Пуссеп.

– Мы стоя приветствовали участников этого праздничного концерта, – отметил он. – Среди них были заслуженные, народные артисты РК и дети. Поражает, на каком уровне все было организовано. Очень радует, что Казахстан за короткое время смог достичь такого развития творчества и духовного сознания.

Отметим, в течение всего года Восточно-Казахстанская область будет ведущей участницей торжеств, приуроченных к празднованию 175-летнего юбилея великого сына казахского народа. Почитаемый во всем мире Абай Кунанбайулы прославил свою малую родину и страну и, значительно опередив свое время, стал личностью мирового масштаба.

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В театре имени Абая в Семее состоялось торжественное открытие празднования 175-летнего юбилея великого казахского поэта и просветителя.

В фойе театра посетителям была представлена увлекательная выставка, в экспозицию вошли раритетные экспонаты и предметы быта времен Абая.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат и аким Семея Ермак Салимов.

– Мы продолжаем цикл мероприятий, которым при участии Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана

Назарбаева дали старт в Нур-Султане, – сообщил Алишер Мархабат.

– Мы, как земляки великого поэта, поддерживаем эту инициативу и начинаем празднование с торжественного концерта. Сегодняшним мероприятием в Семее мы даем старт юбилейным торжествам во всех районах и городах региона.

Посетить праздничный концерт мог любой желающий. Насладиться творчеством Абая пришли зрители разных возрастов. Перед ними в этот вечер выступили артисты городского театра с постановками о жизни и творчестве великого поэта, а звезды казахстанской эстрады представили свои лучшие композиции. Прозвучали песни в исполнении Медета Чотабаева, Жупар Габдуллиной, Ерлана Рыскали, Гульмиры Сариной, вокальной группы «Ансар», а также творческих коллективов и солистов Восточного Казахстана.

Гульжан Естаева, Флора Левина

Аkorda.kz