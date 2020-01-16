Чемпионы области

Первенство Восточно-Казахстанской области по греко-римской борьбе среди юношей выявило имена новых чемпионов.

Соревнования прошли в спортивной школе имени Б. Турлыханова в Жарминском районе. В них приняли участие сборные команды Усть-Каменогорска, Семея, а также Жарминского, Аягозского и Урджарского районов.

Победу в весовой категории 45 килограммов одержали урджарец Кайрат Толеугазиев и устькаменогорец Ондасын Хамитов. В весе 60 кг не было равных хозяевам соревнований, в частности жарминцу Бекжану Белгиеву. Весовая категория 65 кг легко покорилась Амиру Темиргали из Урджарского района. В весе 80 кг лучшим стал перспективный спортсмен Алексей Мухин из областного центра.

Победители награждены грамотами и призами.

Ева Ким

Жарминский район