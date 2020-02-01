Частица казахской души

Имя великого Абая известно далеко за пределами Казахстана.

В Москве, на Чистопрудном бульваре, недалеко от Посольства Республики Казахстан, установлен памятник Абаю Кунанбайулы, который является даром нашего государства столице России как олицетворение дружбы и культурного сотрудничества.

На коленях у Абая, сидящего в глубокой задумчивости, листы бумаги как символ письменного слова. Фигура поэта, установленная на гранитном постаменте, выполнена из бронзы. Постамент украшен казахским национальным орнаментом и надписью «Вечен творец бессмертного слова». Также на плите высечено имя поэта и упоминание о том, что этот памятник является даром Казахстана столице России – Москве. В составе композиции – два каменных истукана, которые расположены слева от монумента.

Решение установить памятник было принято во время официального визита Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Российскую Федерацию в 2005 году.

Общая стоимость сооружения составила около 162 млн тенге. Архитекторами выступили Валерий Романенко и создатель эскизов казахстанской национальной валюты – тенге Тимур Сулейменов.

Стоит отметить, что в открытии памятника приняли участие президенты обеих стран.

Татьяна Кравченко

Из открытых источников