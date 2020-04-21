Чарующие песни на немецком языке

У каждого народа свой музыкальный язык. И он, в отличие от разговорного, понятен всем без перевода.

Фольклорная группа «Maigl-öckchen» – «Ландыши» немецкого культурного центра «Видергебурт» известна во всем Восточном Казахстане. Творческий коллектив регулярно участвует в различных акциях, форумах, фестивалях, традиционных немецких культурных мероприятиях, проводимых Домом дружбы.

Группа «Maiglöckchen» создана в 1990 году после образования немецкого культурного центра «Видергебурт» – «Возрождение». С 1992 года коллектив вошел в состав областного Дома дружбы.

Уже 30 лет ансамбль под руководством Лидии Роот оттачивает мастерство исполнения народных немецких песен и музыкальных произведений современных направлений.

– За эти годы в репертуар вошло более 40 песен, в том числе на казахском и русском языках, – отмечает Лидия Генриховна. – В основном это народные песни, которые знают и любят в Восточном Казахстане, но есть и привезенные из Германии.

Выступления «Maiglöckchen» – это всегда праздник, радующий яркими костюмами и душевным исполнением. Слушая их песни, проникаешься красотой и лиричностью немецкого фольклора, понимаешь всю актуальность современных направлений в музыке и хоровом пении. Их слушатели открывают для себя нечто неизведанное, интересное, чарующее, становясь лучше и добрее.

Один из главных секретов эффектности выступления «Maiglöckchen» – сценические костюмы. Гипюровый фартук – главный атрибут, дарящий ощущение бесконечности праздника, торжества красоты и молодости. Именно такого эффекта и хотела достичь руководитель ансамбля. Она, как человек творческий, прекрасно понимает, что при составлении общего впечатления важную роль играют даже мелочи, поэтому процессу создания костюмов уделяется особое внимание. Таких ажурных вязаных шляпок, как у солистов «Maiglöckchen», нет ни у кого! Их искусно вяжет участница ансамбля Светлана Пушкарева.

Сплоченность коллектива помогает достигать успехов в творчестве. За эти годы немецкая фольклорная группа отмечена множеством наград и трижды подтверждала звание «Народный самодеятельный коллектив».

– Гостеприимный казахский народ, приютивший немцев в трагические 1939 – 1941 годы, чтит свои традиции и обычаи, бережно относится к истории и языку, – говорит Лидия Генриховна. – Так и немецкий народ, обретя родину в Казахстане, не теряет связи со своими корнями, старается не забывать немецкие традиции и язык. Для этого в нашей стране созданы все условия. Уверена, что и спустя годы на земле Восточного Казахстана будут по-прежнему звучать немецкие песни и развиваться культура немецкого народа. Казахстан стал для нас по-настоящему родным домом.

Бахыт Сарсембаева