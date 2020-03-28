Цифровые няньки

К 1 сентября все учреждения образования Семея оснастят системами видеонаблюдения.

В школах и детских садах Семея ведется работа по установке систем видеонаблюдения. Об этом на сессии маслихата, которая прошла в онлайн-режиме, рассказала руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко.

– Установка этих систем постепенно осуществляется во всех городских учреждениях образования, – отметила она. – В прошлом году соответствующим оборудованием оснастили 14 из них. К 1 сентября планируем во всех детских садах и школах завершить эту работу. Также в целях обеспечения безопасности в них будут оборудованы пропускные пункты и введена специализированная охрана.

Вместе с тем за последние годы проведен капитальный ремонт в 15 городских учреждениях образования. Необходимым оборудованием оснащено 60 школьных столовых, для учащихся организовано горячее питание. В текущем году планируется переоборудование школьной столовой в селе Букенчи и подготовка к открытию столовой в школе имени А. Ибраева.

В учреждениях образования также ведется работа по обеспечению доступности объектов для лиц с особыми потребностями и других маломобильных групп населения. На сегодняшний день, по словам Наталии Фесенко, все объекты образования имеют паспорта доступности.

Продолжается работа по открытию и оснащению в школах специализированных кабинетов. В течение трех лет за счет спонсорских средств появилось более 200 кабинетов «Абайтану», «Рухани жаңғыру» и кабинетов добропорядочности. Также во всех школах функционируют кабинеты робототехники.

В планах отдела – продолжить работу по приобретению спортивного оборудования, компьютерной техники и других элементов, необходимых для качественной работы образовательных учреждений.

Флора Левина

Семей