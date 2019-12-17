Циклахена – экспорту помеха

В ВКО экспортерам подсолнечника рекомендуют избавляться от вредного влияния сорняков.

Сотрудники ВК областной карантинной лаборатории в ходе экспертизы образцов подсолнечника, реализуемого на экспорт местными аграриями, обнаружили наличие семян сорняка циклахены, который входит в перечень карантинных объектов на территории Китая. Чтобы предостеречь экспортеров Восточного Казахстана от негативных последствий, специалисты дают ряд рекомендаций производителям и реализаторам семян подсолнечника.

Палата предпринимателей ВКО во избежание дальнейших осложнений для экспортеров обратилась в областную карантинную лабораторию и областную территориальную инспекцию Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК для получения разъяснений и рекомендаций по данной проблеме.

Специалисты лаборатории рассказали, что в 2019 году от государственных инспекторов по карантину растений к ним поступило 138 образцов подкарантинной продукции на экспорт. Из них 48 образцов семян подсолнечника, которые отправляются на экспорт в КНР. По их словам, количество поступающих на экспертизу образцов в этом году возросло в 3 раза по сравнению с предыдущими периодами. При этом основной поток был зафиксирован в период с 15 по 28 ноября текущего года, а именно 21 образец семян подсолнечника.

По результатам фитосанитарной экспертизы карантинные объекты в представленных образцах согласно Единому перечню карантинных объектов Евразийского экономического союза выявлены не были. Во всех партиях была отмечена разная степень засоренности, а в восьми образцах наряду с другими семенами сорной растительности были идентифицированы семена циклахены дурнишниколистной — сорняка, который входит в перечень карантинных объектов на территории КНР.

– Предприниматели, которые вывозят подсолнечник в Поднебесную, особое внимание должны уделить сорняку циклахене, – предостерегает главный специалист, инспектор по карантину растений Усть-Каменогорской городской территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК Альмира Мухамадиева. – Этот сорняк по Республике Казахстан и в других странах не является карантинным сорняком, а именно в Китае подлежит карантину.

И, как оказалось, когда обнаруживается циклахена, разрешение на вывоз в КНР не выдается. Поэтому крестьяне и предприниматели, которые покупают подсолнечник, должны тщательно изучить подкарантинную продукцию.

Нежелательное соседство

Узкие специалисты дают более подробную характеристику этому неоднозначному растению.

– Циклахена дурнишниколистная ранее в экспортных образцах у нас не выявлялась, – прокомментировала руководитель областной карантинной лаборатории Наталья Губарева. – Это можно аргументировать тем, что в предыдущие годы образцы поступали более очищенные, соответственно, было меньше семян сорной растительности. Поскольку циклахена в Казахстане не является карантинным растением и не входит в число особо опасных видов, то, возможно, сельхозформирования просто не обращали на нее внимания, то есть не боролись с ней.

По утверждению ботаников, в первой половине вегетации циклахена внешне напоминает подсолнечник. Но ее соцветие – метелка, а не корзинка, семена меньше размером и темно-коричневого цвета. Оказывается, цветение у сорняка продолжительное – с июля по октябрь, плодоношение происходит в сентябре-ноябре. Еще циклахена упоминается как сильнейший аллерген. В свежем виде ее не едят животные, а сухая в сене она опасна для скота и в больших количествах может вызывать отравления и желудочно-кишечные заболевания. Соседство с циклахеной может влиять на сокращение урожая подсолнечника до 20-30 процентов.

Как поясняют ученые, циклахена дурнишниколистная – это широко распространенный на территории ВКО однолетний ранний яровой сорняк из семейства астровых. Он характеризуется высокой плодовитостью, способностью к быстрому распространению и доминированию над другими растениями. Сорняк абсолютно непривередлив к произрастанию, предпочитает плодородные, влажные почвы и открытые места без затенения, однако может расти на пустырях, по обочинам дорог, в огородах, а также в посевах культур, нормальный рост и развитие которых требуют больших запасов питательных веществ и влаги в почве. Как и амброзия, циклахена быстро растет и обедняет почву в культурных посевах, вызывая их угнетение. Для ее уничтожения достаточно срезать растение под корень, но лучше выкорчевывать вместе с ним.

Методы борьбы

Руководитель отдела государственной инспекции по карантину растений и фитосанитарных контрольных постов Гульмира Муратова поделилась своими рекомендациями о том, как бороться с этим злосчастным сорняком.

– Чтобы избавиться от сорняка, необходимо провести в комплексе агротехнические, химические и механические мероприятия, – рассказала она. – В первую очередь посадить чистые семена, качественно обрабатывать почву, бороновать и культивировать посевы, вовремя проводить ручную и механическую прополку, делать обкос полей перед уборкой и производить механическую очистку семян перед отправкой на экспорт.

В связи со сложившейся ситуцией Региональная палата предпринимателей, ВК областная карантинная лаборатория и ВК областная территориальная инспекция КГИ призывают предпринимателей-участников внешнеэкономической деятельности отнестись внимательнее и более ответственно к решению этого вопроса. То есть вовремя избавляться от циклахены, чтобы не было нежелательных последствий при осуществлении экспортных операций в Китайскую Народную Республику.

Лидер по посевам и экспорту

Между тем, если обратить внимание на статистику, то видно, что объемы экспорта продукции растениеводства из ВКО растут.

По данным областного управления сельского хозяйства, в Восточно-Казахстанской области 424 предприятия имеют разрешение на экспорт в страны Таможенного союза, 18 – в КНР. Сельхозпродукция региона экспортируется в более чем 20 стран мира, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация, Узбекистан, Туркменистан, Южная Корея, Афганистан и другие государства. В 2018 году было экспортировано продукции на сумму 302,4 млн долларов США. Из них переработанной продукции – на сумму 66,3 млн долларов. По сравнению с 2017 годом рост составил более 30 процентов, на 113 млн долларов. За первое полугодие 2019 года из области экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 156,3 млн долларов. Основными импортерами являются Китай, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Россия, страны Евросоюза.

По информации Департамента государственных доходов по ВКО, за 11 месяцев текущего года в третьи страны, то есть кроме стран ТС, из нашей области было экспортировано 191258 тонн ядер семян подсолнечника и семян подсолнечника на сумму 53198,2 тыс. долларов США. Из них только в Китай было вывезено порядка 165 тысяч тонн на сумму 43441,3 тыс. долларов. Также партнерами ВКО по экспорту подсолнечника стали Афганистан, Таджикистан и Узбекистан.

По данным МСХ РК, в целом по Казахстану наблюдается рост производства масличных культур. В период с 2008 по 2018 год их посевные площади увеличились в 2,7 раза, производство – в 5,7 раза, урожайность выросла в 1,8 раза. В структуре производства масличных культур наибольшую долю, а именно 39 процентов, занимает подсолнечник. Он является одной из самых конкурентоспособных и востребованных масличных культур. Продуктом переработки семян подсолнечника является подсолнечное масло. Восточно-Казахстанская область – основной производитель семян подсолнечника и поставщик сырья для производства растительного масла в республике. В области сосредоточено 60 процентов республиканских объемов производимых маслосемян. К примеру, по состоянию на 2017 год площадь посевов подсолнечника в ВКО составляла порядка 370 тыс. га. Для сравнения – ключевыми регионами возделывания подсолнечника также являются Павлодарская (193,7 тыс. га) и Костанайская (79,7 тыс. га) области. На долю этих трех областей приходится порядка 75 процентов всех объемов посевов подсолнечника в РК.

Ерик Абитов