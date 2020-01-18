Цены – на контроле

С начала нового года в Восточном Казахстане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года социально значимые продовольственные товары подорожали на 0,3 процента.

Смена ценников в магазинах и на рынках никого не удивляет, однако на социально значимые продовольственные товары установлен ценовой лимит. Напомним, в перечень продуктов первой необходимости входят: мука пшеничная и хлеб 1-го сорта, весовые макаронные изделия, крупа гречневая, рис, картофель, морковь, лук, капуста, сахар, масло подсолнечное, говядина, молоко и кефир 2,5 процента жирности, масло сливочное, яйцо, соль, творог 5–9 % жирности. По информации Управления предпринимательства и индустриального развития ВКО, на сегодня имеются все необходимые инструменты для сдерживания роста цен. Это установленные правила торговли, стабилизационные фонды и

кредитование торговых сетей, оптово-распределительные центры, мониторинг и проверка

посреднических операций. Также подписаны меморандумы между районными акиматами и торговыми субъектами о применении не более 15 процентов торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. В случае резких скачков цен либо дефицита стабфонд в полной мере готов к товарным интервенциям через собственную торговую инфраструктуру и торговые сети партнеров. В стабилизационный фонд области, по данным управления, в 2019 году было закуплено 5700 тонн овощей – картофель, морковь, лук, капуста. Ежегодно проводятся закупочные интервенции плодоовощной продукции для реализации в период межсезонья (с ноября по май). Также в ноябре 2018 года в стабилизационный фонд ВКО был закуплен сахар. Стабилизировать цены помогают и сельскохозяйственные ярмарки. По итогам 2019 года в городах и районах области организовано 770 ярмарок на общую сумму 3062 млн тенге. С начала текущего года в области проведено две ярмарки на сумму 3,4 млн тенге. Что касается цен на хлеб первого сорта, то хлебопекарни Усть-Каменогорска и Семея

обязуются сдерживать их в диапазоне 70 тенге за буханку.Городскими акиматами заключены меморандумы с ТОО «Восток сахар», ТОО «Ай-ар» и ТОО «Семей-Элита 2» – на реализацию муки 1-го сорта по льготным ценам и с ТОО «Семнан», Пекарня «Сенім», ТОО «Eco-Agro», ТОО «Восток-Элит-Е» – на поставку хлеба из муки 1-го сорта в социальные отделы магазинов по оптовой цене 70 тенге за килограмм.

– В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары акиматы

городов и районов заключают меморандумы о применении минимальной 10-процентной

торговой надбавки. На сегодняшний день заключено 2010 меморандумов с субъектами

торговли, сельхозтоваропроизводителями и оптовыми реализаторами, – поясняет руководитель управления Ержан Шурманов.

По области местным сельхозтоваропроизводителям предоставляется 598 льготных торговых мест для продажи собственной продукции с минимальной торговой наценкой. Также акиматом области зарегистрировано постановление по утверждению пороговых значений розничных цен на социальную продуктовую корзину. В соответствии со статьей 9 Закона «О регулировании торговой деятельности», в случае превышения пороговых значений розничных цен на социально значимые продукты местный исполнительный орган вправе устанавливать размер предельно допустимых розничных цен на срок не более чем девяносто календарных дней.

Согласно статье 202 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», превышение субъектами внутренней торговли размера предельно допустимых розничных цен на социальные товары влечет штраф в размере 100 МРП.

Департаментом статистики по Восточно-Казахстанской области еженедельно проводится

мониторинг цен на социально значимые товары. Информация публикуется на сайте Комитета

статистики РК еженедельно по пятницам (https://old.stat.gov.kz/).

Бахыт Сарсембаева

Тлеубек Шаяхмет