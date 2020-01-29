Целый мир в творчестве

В областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию юбилейного года – 175-летия Абая Кунанбайулы.

Сотрудники библиотеки подготовили фотогалерею «Біздің Абай», посвященную жизни и творчеству поэта и просветителя. На архивных снимках можно увидеть поэта с сыновьями Акылбаем и Турагулом, медресе Ахмета-Ризы, портрет матери мыслителя – Улжан, уникальные кадры с Абаем в кругу семьи или как он выглядел в молодости.

В этот день в областной библиотеке имени А. С. Пушкина в исполнении студентов и учащихся на разных языках звучали стихи великого казахского поэта.

– Глубокий смысл, заложенный в строках произведений Абая, актуален и по сей день. Они открывают ценность человеческой жизни, призывают постоянно развиваться, совершенствоваться, обогащать свой духовный мир, – подчеркнул депутат областного маслихата Ануарбек Мухтарханов. – Как отмечает в статье «Абай и Казахстан в XXI веке» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: «…Во всем этом основной посыл творчества великого гения, заложенный в формуле Абая «Человек целостности», которая является фундаментальной опорой в любой сфере нашей жизни».

Особый интерес у присутствующих вызвала книжная выставка «Абай. Человек. Вселенная». В каждом из трех блоков – «Абай әлемі», «Абай – композитор» и «Аудармашы» («Переводчик») – собраны разные произведения из обширного творчества поэта.

В электронной библиотеке «Біздің Абай» («Наш Абай») – abai.pushkinlibrary.kz представлены электронные версии произведений Абая на 29 языках мира.

Первая книга Абая вышла в свет более ста лет назад в Санкт-Петербурге в издательстве Ильяса Бораганского. Она отпечатана арабской графикой, потому прочесть ее может довольно узкий круг читателей. Сотрудники областной библиотеки имени А. С. Пушкина презентовали мобильное приложение «Абай – для всех», с помощью которого можно прочесть арабскую вязь.

– Библиотека выпустила собственное издание, в котором первые печатные произведения Абая можно читать с любого девайса на казахском, русском и английском языках, – рассказал сотрудник Центра знаний Алишер Мишелев. – Сфотографировав стихотворение Кунанбайулы на арабском языке, можно получить аудио- и текстовой перевод на любом из трех вышеперечисленных

языков.

Гости библиотеки приняли участие в интерактивной авторской лекции-беседе Люции Абдуллиной «Абай в современном прочтении», в состязании кроссвордистов «Я человек-загадка…», модератором которого выступил Калибек Алтыбаев, проверили свои знания в написании диктанта по творчеству Абая на латинской графике, подготовленного специалистами Лингвистического центра областного Управления по развитию языков. У открытого микрофона «С Абаем в сердце» прочитали и спели свои любимые произведения великого поэта.

Дамир Омаров

Тлеубек Шаяхмет