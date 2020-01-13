Цели на прицеле

В наступившем году стартует реализация пятилетнего плана комплексного развития Семея. В его рамках в экономику города будет привлечено более 260 млрд тенге из республиканского, областного бюджета и внебюджетных фондов.

Одним из главных проектов, который предстоит осуществить, аким Семея Ермак Салимов назвал ремонт канализационного дюкера.

– В этом году работы по его масштабной реконструкции завершатся, – сообщил он. – Одна нитка уже проложена, принята в эксплуатацию, опробована. Все необходимое оборудование у нас имеется, к намеченному сроку ремонтные работы закончим, после чего две нитки дюкера будут введены в работу.

Среди основных задач аким города также перечислил подключение к системе водоснабжения поселков Восход и Восточный, ремонт дороги Омск-Майкапчагай, протяженностью 2,5 км, ремонт старого автогужевого моста. Что касается последнего, необходимо разработать проектно-сметную документацию и получить технико-экономическое обоснование. Средства выделены из областного бюджета. Реконструкция моста начнется в 2021 году.

Конкретные шаги предстоит предпринять и в жилищном строительстве.

– В микрорайоне Карагайлы построено 19 многоэтажных домов, это около 1333 квартиры, – подчеркнул аким Семея. – Перед нами поставлена задача – ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 200 тысяч квадратных метров жилья. В течение ближайших пяти лет необходимо обеспечить очередников квартирами. 27 домов будут сданы в этом году, и сразу же начнется строительство еще 27 домов.

Рассказывая о застройке микрорайона Карагайлы, Ермак Салимов отметил, что в мае приступят к строительству Ледового дворца. Еще одна приятная для семейчан новость – строящаяся в левобережной части города мечеть будет носить имя Абая. По проекту ее помещение рассчитано на 2 700 – 3 000 человек. Высота минарета составит 37 метров, а украшать его будет большой стеклянный купол. Внутри здания будут просторные залы для проведения религиозных обрядов и катымхана. К мечети подведут два пешеходных моста и оборудуют парковку на 700 автомобилей. Объект будет сдан в эксплуатацию уже летом. Строительные работы планируется закончить до 1 августа.

Также аким Семея рассказал о застройке микрорайнов Аксай, Комсомольский и Ушактар. На сегодняшний день к ним планируется подвести инфраструктуру. Наиболее активно идет распределение земельных участков в Ушактар и Аксае, поскольку в этих микрорайонах есть школы, детские сады и, более или менее, развита транспортная инфраструктура.

– В Аксае мы начали проводить электричество, – отметил Ермак Салимов. – Бывший подрядчик оказался не в состоянии довести дело до конца. Мы прошли несколько судов. Теперь провели новые конкурсные процедуры и, наконец, определились с подрядчиком, который эту работу завершит.

Согласно вновь проведенному конкурсу, новый подрядчик должен выполнить взятые на себя обязательства в течение 2020 года.

Флора ЛЕВИНА

Семей