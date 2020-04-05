Цветы, излучающие свет

Жительница поселка Глубокое создает роскошные цветы-светильники.

Наталья Усинова всегда увлекалась хенд-мейдом, а в последние годы начала применять в работе изолон – искусственно вспененный полиэтилен.

– Когда я впервые увидела на ютубе мастер-класс по изготовлению светильников из этого удивительного материала, то и предположить не могла, что мое увлечение превратится в прибыльный бизнес, – делится мастерица. – Сначала дарила свои работы близким и друзьям. Но хобби потребовало определенных расходов на приобретение материалов и фурнитуры. Тогда-то и решила выставлять свои изделия на продажу.

Эксклюзивные вещи, которые хранят тепло человеческих рук, всегда ценятся больше. Поэтому заказы Наталье посыпались как из рога изобилия. Это позволило ей открыть в одном из поселковых магазинов свой отдел.

Кроме разнообразных светильников рукодельница предлагает покупателям аксессуары для украшения волос: заколки, ободки, резиночки. Свои работы Наталья активно рекламирует в социальных сетях – заказы поступают со всех уголков региона.

Она с воодушевлением рассказывает о своем увлечении. Говорит, что изолон отличается особой пластичностью и нежной текстурой. Его можно резать, склеивать, сгибать. Наталье больше всего нравится вырезать цветы, тем более цветовая гамма материала позволяет дать волю воображению.

Роза – одна из любимых моделей для светильников и торшеров. Иногда, идя навстречу желаниям клиента, мастерица выполняет заказ по индивидуальному эскизу. По электрической части помогает муж Рустам.

Казалось бы, откуда взялось у вчерашнего инженера, выпускницы Семипалатинского политехнического института такое увлечение? По словам Натальи, ей всегда нравилось что-то мастерить, шить, вязать. А когда пришлось уйти с работы, сама судьба подсказала ей всерьез заняться хенд-мейдом.

Не каждый может искусно что-то мастерить своими руками, но большинству людей хочется иметь красивые, уникальные вещи, дарить их своим близким и друзьям. Изделия ручной работы несут тепло, уют, добрую энергетику мастера. Именно такие вещи зачастую становятся лучшим подарком для любого человека.

Аида Жумекенова