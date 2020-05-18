Цветущий парк

С приходом весны жители села Куйган приступили к благоустройству парка отдыха.

В этом году на территории парка разобьют клумбы и высадят в них петуньи и другие цветы. Кроме этого, в парке посадили 25 елок. Для полива клумб и деревьев будет подведен водопровод. В работах по благоустройству принимают участие работники сельского акимата, школы, волонтеры и просто неравнодушные местные жители.

История парка в этом селе насчитывает всего два года. За это время на его территории установлены детские горки, качели, домики, лавочки и другие объекты для активного времяпровождения и отдыха детей, их родителей. Куйганцы планируют превратить парк в по-настоящему излюбленное сельчанами место отдыха.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район