Цветочная фея

Жительница Усть-Каменогорска превратила свою квартиру в ботанический сад.

Агроном, ландшафтный дизайнер, флорист и просто замечательная женщина, от улыбки которой расцветает даже сухая ветвь. Героиня нашего повествования Анна Алексеева признается, ее любовь к земледелию родилась вместе с ней.

– Сколько себя помню, всегда с удовольствием помогала маме выращивать рассаду, разбивать грядки в огороде, работать в саду, – поделилась она. – Мы делали прививки, совершенствовали ягодники, подбирали сорта, подходящие для нашей местности. Наш палисадник отличался ухоженностью, изобилием цветов, разнообразием плодовых деревьев. Несмотря на то, что необходимо было носить воду из реки, которая находилась в километре от нашего участка.

ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНЫШКО

Анна Михайловна родилась в селе Ново-Явленка. Отец рано ушел из жизни, и вся забота о хозяйстве и пятерых ребятишках легла на плечи матери. Маленькая Аня уже тогда понимала, насколько это тяжело, и всегда старалась ей помочь. После первого класса и вовсе «устроилась на работу».

– У нас в селе арендовали землю для выращивания однолетнего лука, – рассказала Анна Алексеева. – Я, будучи восьмилетним ребенком, сказала, что мне десять лет, и стала там работать. Выполняла нормы взрослого!

Мама, конечно, была против такой затеи и даже закрывала ее дома на замок. Но настойчивая девочка выставляла окно и убегала спасать лук от сорняков. Как она признается, эта работа не казалась ей сложной, наоборот, вызывала радость и гордость. А к десяти годам наша героиня вполне серьезно заявила родным, что сама будет выращивать рассаду, потому что они делают это неправильно.

– Тянуло заниматься земледелием, к тому же у меня это отлично получалось, – отметила Анна. – Мама с удовольствием доверила мне это дело. И с тех пор основная нагрузка по уходу за огородом была на мне.

После пятого класса будущего знатока растений приняли в овощеводческую бригаду, где она наравне со взрослыми сажала рассаду в открытый грунт. Именно в то время появилась мечта – связать свою будущую профессию с растениеводством.

– Когда работала в бригаде, приходил агроном, – добавила Анна Алексеева. – Он опускал руку в бурт, брал зернышко и изучал его. Позже я узнала, что так он проверял клейковину и влажность, но тогда он мне казался настоящим волшебником.

О своей сокровенной мечте она никому не рассказывала. Словно ждала, когда из маленького зернышка появится росток, способный вырасти в нечто большее, и это произошло.

– Когда окончила восьмой класс, мама была уверена, что я останусь в школе, – поделилась Анна Михайловна. – Однажды ее положили в больницу в Таврическом. А в соседнем селе – Саратовке – был сельскохозяйственный техникум. Когда в очередной раз поехала навестить маму, заехала в техникум, сдала экзамены и никому ничего не сказала.

Ближе к осени в их дом заглянул почтальон с радостным для Ани и неожиданным для родных известием – ее зачислили в группу агрономов. Так детские грезы постепенно становились реальностью.

– После обучения меня пригласили работать старшим лаборантом в отдел агротехники Казахской опытной станции масличных культур, – рассказала Анна Алексеева. – Мы выезжали на поля, отбирали пробы, следили за развитием растений, обрабатывали от вредителей. До сих пор помню каждый день работы в лаборатории.

ВОТ – НОВЫЙ ПОВОРОТ

Судьба повернулась так, что профессиональную деятельность агронома пришлось сменить на металлургическую – Анна устроилась на титано-магниевый комбинат, где проработала 38 лет.

– Мне присуща такая черта, как постоянство, – объяснила она. – То есть если выбрала место работы, то нужно там быть полезной и совершенствоваться.

Однажды цветочную теплицу комбината разбило градом, и ее нужно было восстанавливать. Поразмыслив, руководство возложило эту миссию на Анну Алексееву.

– У меня внутри все затрепетало, – призналась женщина. – Мне было не важно, что нужно начинать все сначала, главное – я буду работать с растениями! Всегда верила, что мое предназначение в этом.

Она вдохнула новую жизнь в эту теплицу – облагородив почву и устранив вредителей, наполнила ее новыми красками и ароматами благоухающих цветов – бугенвиллий, роз, калл, хризантем, канн, гладиолусов. А если не хватало растений в теплице, то на помощь приходили дачи, которых у нашей героини на тот момент было две. А там… цвели каштаны, маньчжурский орех, другие деревья и кустарники.

Но и дач Анне Михайловне было мало, дома она устроила настоящие джунгли, в которых дружно соседствуют около 500 растений – араукария, пассифлора, аспарагус, папоротники, суккуленты, ананасы, бананы, лимоны, лавровый лист, муррайя, орхидеи, гранаты. Перечислять можно долго. Даже есть альпийская горка, которая сделана собственными руками.

Как признается героиня, она никогда не разделяла работу и увлечение. Для нее это жизнь.

– Не замечала, что я на работе, – сказала агроном. – Могла так увлечься, что уходила затемно. А когда нужно было собрать букеты, то и вовсе ночевала среди цветов.

Такое было в юбилейный год предприятия, когда Анне Михайловне приходилось каждую пятницу готовить 30-35 букетов.

Когда пришло время выйти на пенсию, героиня повествования и мысли не допускала, чтобы прекратить заниматься любимым делом. Она и сейчас работает в одном из крупных промышленных предприятий города руководителем по озеленению, параллельно занимаясь флористикой и ландшафтным дизайном.

– Я счастливый человек, – резюмировала Анна Алексеева, – моя жизнь удалась. Недавно осуществилась еще одна мечта – появился собственный дом с участком, где я создам неповторимый ландшафтный дизайн и посажу еще больше редких видов растений.

Татьяна Кравченко