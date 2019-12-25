Хранитель человеческих судеб

В областной библиотеке им. А. С. Пушкина почтили память краеведа, неутомимого исследователя, талантливого организатора архивного дела Восточного Казахстана Станислава Черных. В этом году ему исполнилось бы 85 лет.

Станислав Черных – отличник архивного дела, заслуженный работник культуры Казахской ССР, член Союза писателей СССР. Выходец из многодетной семьи фронтовика. Он с ранних лет был приобщен к труду. Впоследствии это помогло Станиславу Евгеньевичу стать истинным архивистом, самобытным писателем и увлеченным краеведом.

В должности заведующего архивным отделом Восточно-Казахстанской области Станислав Черных проработал с апреля 1965-го по ноябрь 1988 года. По воспоминаниям коллег, когда он вступил в должность, в областном архиве хранилось всего пять личных фондов. Благодаря кропотливой работе краеведа их число возросло до 60. На основе архивных сведений Станислав Евгеньевич опубликовал более 1000 статей и очерков по истории Восточно-Казахстанской области, подготовил свыше 200 радиопередач, более 300 телепередач, 30 его статей вошли в Казахскую Советскую энциклопедию. Он автор книг «Начало положила крепость», «Воспоминания о Павле Васильеве», «Одна, но пламенная страсть», «Под небом Алтая», краеведческий сборник «С берегов Иртыша», который был удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР.

Примечательно, что одновременно с вечером памяти, который организовали в Усть-Каменогорске, в Семее в рамках программы «Рухани жаңғыру» состоялась презентация книжной серии «Абай әлемі» – «Мир Абая» выпуска 2019 года. Одна из книг этой серии – «Неутомимый краевед Рудного края» Станислава Черных.

– Мне посчастливилось в течение 11 лет работать со Стани-славом Черных, и я считаю себя продолжателем его дела в Восточном Казахстане, – сказала историк-архивист Ирина Дурново. – Государственный архив благодаря усилиям Станислава Евгеньевича обладает уникальными документами по истории нашей области и известных личностей: Потанина, Михаэлиса, Пермитина, Волкова и многих других. Очень хорошо, что появилась серия «Абай әлемі». Она помогает восстановить историческую справедливость и память о писателях, краеведах, поэтах, которые творили на нашей земле, прославляли наш край и были патриотами своей малой родины.

Вечер памяти в библиотеке им. А. С. Пушкина посетили друзья и коллеги писателя, сотрудники музеев и библиотек. Каждый хотел поделиться воспоминаниями о встречах со Станиславом Черных и совместной работе с ним. Все отмечали, что известный архивист вернул к жизни славу многих людей, живших и творивших в Восточном Казахстане.

– Станислав Евгеньевич был действительно хорошим человеком. Он всегда стремился кому-то помочь. Это было главной чертой его характера, – отметил писатель-натуралист Борис Щербаков. – Он был чрезвычайно работоспособным. Даже когда случались застолья, Станислав Черных говорил всегда о работе. Его ум занимала только она.

Соратники писателя вспомнили, что, несмотря на увлеченность профессией, связанной с рукописями, Станислав Черных имел неразборчивый почерк. Многие документы переписывала за ним жена Ольга Николаевна. Сейчас она вместе с семьей – детьми и внуками – проживает в Подмосковье.

«Почему я пишу о родном крае? Потому что здесь родился, вырос. Здесь земля дала мне силы стоять на этой земле», – так говорил об истоках своего творчества Станислав Черных.

Документальное творческое наследие Станислава Евгеньевича хранится в Центральном государственном архиве Республики Казахстан и Государственном архиве Восточно-Казахстанской области. Его книги ждут своих читателей в областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Кристина Кирдяпкина

Тлеубек Шаяхмет