Хранитель лесной галактики

Как поется в известной песне: «Ты узнаешь ее из тысячи…», так и сотрудник лесного хозяйства Николай Недоростков узнает воспитанницу лесного питомника, будь она хоть на другом

краю нашего государства.

Будущий хранитель леса родился в Кокчетавской (ныне – Северо-Казахстанской) области. Еще в детстве он мечтал стать агрономом и засеять поля собственными сельскохозяйственными культурами, поэтому все свободное время проводил с отцом в среде сельхозработников.

– Сколько себя помню, все время был с папой, – рассказал Николай Александрович, – он меня научил управлять трактором и комбайном. Первый раз сел за руль, когда мне было семь лет.

Когда деревенским мальчишкам исполнялось 14 лет, им разрешалось работать в совхозе. Николай решил не отставать от своих сверстников и с пользой провести летние каникулы. Он устроился помощником комбайнера, в обязанности которого входила укладка сена в телегу. А после окончания школы сам сел за руль комбайна и добросовестно трудился в поле. Так в течение двух лет посевная сменялась сенокосом, уборкой сельскохозяйственных культур, а затем наступала пора затишья – зимние работы на ферме.

Как признается Николай Александрович, любовь к земле и труду предопределила место учебы. Он поехал поступать в Целиноградский сельскохозяйственный институт.

– Изначально хотел пойти учиться на агронома и заниматься возделыванием полевых культур, – признался Николай Недоростков, – но испугался вступительного экзамена по химии, с которой был на «вы», поэтому выбрал специальность «Механик».

После зачисления молодой человек уже представлял, что ближайшие несколько лет проведет в обнимку с учебниками, изучая тонкости механизаторского дела. Но его ждал сюрприз – поступило распоряжение направить нескольких человек на обучение в Свердловск (ныне – Екатеринбург) в Уральский лесотехнический институт. В их числе оказался и Николай Недоростков.

– Видимо, у жизни были на меня особые планы, – с улыбкой рассказал герой повествования, – раз я оказался на лесоинженерном факультете. Значит, лесу я был нужнее, чем полям.

Пять лет Николай Александрович изучал «досье» на зеленые легкие планеты. А когда пришло время выбирать место работы, переехал в Алтай (тогда – город Зыряновск). Уж очень его впечатлили рассказы однокурсников о многообразии флоры и фауны этого края.

Зыряновское лесное хозяйство с радостью приняло в свой состав молодого инженера. Так завязалась дружба между парнем со степных просторов и зеленой кузницей – лесом. В этом году 22 апреля Николаю Недоросткову исполнилось 60 лет, 37 из которых он посвятил лесному хозяйству.

Некоторое время Николай Александрович занимался экономической стороной развития предприятия. При этом его работа не сводилась к сухим цифрам, он лично следил за состоянием дел, общался с сотрудниками. Видя грамотный подход при планировании, ему предложили стать заместителем директора КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области», где на протяжении многих лет под его чутким руководством и высокой степенью ответственности выполняется работа по охране и защите лесов. Но главная заслуга Николая Недоросткова – восстановление лесного питомника после многолетнего запустения. Благодаря ему и начальнику питомника Александру Живилову удалось приобрести и установить оросительную систему, теплицу, провести линию электропередачи и т. д.

– Первый трактор для вспашки собрали практически из металлолома, – признался он. – После развала в лесхозе осталось три единицы техники, вот из них и соорудили один ДТ.

Сейчас лесной питомник занимает 15 гектаров, в нем выращивают сеянцы ели сибирской, березы, пихты и т. д. Хозяйство обеспечивает посадочным материалом не только себя и область, но и другие регионы республики. Хвойные воспитанницы питомника украшают улицы Караганды, Павлодара, Актау, Алматы и Нур-Султана.

– Когда приезжают из других районов за саженцами повторно, то понимаешь, что твои труды не напрасны, – отметил заместитель директора. – Лучшая награда – услышать слова: «Мы взяли у вас саженцы, и они растут!» Как-то по телевизору показывали Тарбагатайский район, увидел елочки из нашего лесхоза. На душе сразу стало тепло.

Чтобы качество посадочного материала было высоким, они вместе с Александром Живиловым постоянно изучают научную литературу, пробуют новые виды удобрений и технологии посадки. Николай Александрович считает, что основным показателем работы лесхоза является перевод в покрытую лесом площадь. При этом на подсознательном уровне знает, какое деревце куда посадить, чтобы оно хорошо прижилось. В этом деле он руководствуется главным принципом: «дерево – живой организм, и к нему нужно прислушиваться».

– Иногда даже разговариваю с деревьями, – отметил замдиректора. – Например, когда выкапываю саженец, то говорю: «Извини, немного тебя потревожу, пересажу в другое место. Тебе там будет лучше». Кажется, будто они тебя понимают и хорошо растут.

Вообще, Николай Александрович считает, что все зависит от той энергии, которую человек выплескивает в окружающий мир, ведь она возвращается с удвоенной силой к нему. Если с улыбкой встречать рассветы и провожать закаты, обращать внимание на все тонкости удивительного мира и радоваться каждому мгновению, то и жизнь будет преподносить только приятные сюрпризы.

– Человек и природа – единое целое, один комплекс, поэтому он должен рационально использовать те дары, которые она ему преподносит, – отметил герой повествования. – Необходимо сохранять баланс. К примеру, подошел срок дереву – его нужно забрать из леса и дать возможность расти молодому.

Неотъемлемая часть работы Николая Недоросткова – защита легких природы от пожаров. Ежегодно, начиная с весны, под его руководством проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение и тушение лесных пожаров. Специалисты занимаются вспашкой минерализованных полос, патрулируют лес наземным и воздушным видами транспорта, проводят информационно-разъяснительную работу с населением, ведь, как правило, основной причиной возгорания служит неосторожное обращение с огнем. Заместитель директора составляет планы проведения профилактических мероприятий и отчеты о проделанной работе, а также лично посещает каждый уголок лесхоза и следит за его состоянием. Стоит отметить, что Зыряновское лесное хозяйство – самое крупное из 13 лесхозов Восточно-Казахстанской области и занимает 498 тысяч гектаров. Так что работы хватает с утра до ночи.

– Николай Александрович – квалифицированный специалист, у него большой опыт работы с людьми и лесом, – высказал мнение о коллеге директор КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» Андрей Янишевский. – Он принципиальный и требовательный. Благодаря грамотному подходу к делу сделано очень много работы по лесовосстановлению.

Но лучшей характеристикой человеческих и профессиональных качеств являются добрые дела, которые сопровождают его в течение всей жизни. Как-то раз сотоварищи спасли лосенка, который попал под крутой яр и не мог выбраться на берег. И это только малая часть того, что Николай Недоростков делает для природного мира.

– Вспоминается моя первая охота на глухарей, когда я засмотрелся на птицу, заслушался ее пением да так и не нажал на курок, – смеется он. – С тех пор на охоту хожу только с фоторужьем. Мой фотоальбом насчитывает несколько тысяч прекрасных снимков флоры и фауны нашего района.

Так проходят будни человека, который стоит на страже лесной галактики. Ни жара, ни дождь, ни шквальный ветер не мешают ему заниматься своим делом. Ведь для него это не просто работа, в этом заключается смысл жизни.

– Говорят, мужчина должен сделать три дела: построить дом, посадить дерево, вырастить сына, – отметил Николай Недоростков. – Дом есть, сына и дочку воспитал, а по посадке деревьев и вовсе норму перевыполнил.

Татьяна Кравченко

Район Алтай