Хранители точности

20 мая представители редкой, но важной профессии отметили Всемирный день метрологии.

Профессия метролог не так распространена, но с результатами этой работы мы сталкиваемся ежедневно в разных сферах жизнедеятельности, используя измерения таких величин, как длина, объем, вес, время и другие.

– Ни одна бы из отраслей не смогла существовать без развернутой системы измерений, определяющих как все технологические процессы, контроль и управление ими, так и свойства и качество выпускаемой продукции, – говорит ветеран-метролог Виктор Ким. – Это очень важно.

Напомним, 20 мая 1875 года в Париже прошла Дипломатическая метрологическая конференция, заложившая фундамент этой отрасли. Развитие же метрологии в Восточном Казахстане началось с 1923 года, когда было организовано первое поверочное учреждение на территории Казахстана – Семипалатинское отделение, поверяющее гири, безмены, кружки, меры для керосина.

В 1936 году в Усть-Каменогорске на базе Семипалатинской лаборатории было создано межрайонное отделение Главной палаты мер и весов.

В 1991 году создан Центр стандартизации, метрологии и сертификации. Сегодня Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по ВКО осуществляет госконтроль в области обеспечения единства средств измерений, оценки соответствия, техрегулирования, оборота драгметаллов и камней.

В 2001 году создан областной филиал РГП «Казахстанский институт метрологии», задачами которого является хранения госэталонов единиц величин РК.

– Метрология не стоит на месте и постоянно совершенствуется, – добавил Виктор Ким. – Так, калибровка является более гибким и саморегулируемым механизмом в достижении точности измерений.

В области функционируют 40 аккредитованных поверочных и калибровочных лабораторий.

Ева Ким