Александр Карпачёв, специалист по оперативному планированию, Алтай:

– Уволился с прежнего места работы и не успел выйти на новую в связи с объявлением режима чрезвычайного положения. Поэтому остался без дохода. Но мне, как и многим казахстанцам, оказавшимся в трудном финансовом положении, помогло государство. Я подал на получение материальной помощи, и мне одобрили заявку. Уже получил первую выплату, в мае будет вторая.

Хочу поблагодарить за то, что даже в сложное время государство нашло средства на поддержку народа, это очень важно. Не все страны проявили такую заботу и уважение к своему населению.