Хороший пчеловод трудится как пчела

В Маралдинском сельском округе только сошел снег и стало тепло, а на пасеке Нугумановых уже начался очередной рабочий сезон.

Они начинают сезон раньше своих коллег, заканчивают — позже, что отражается и на результатах. На сельскохозяйственных ярмарках в областном центре и столице страны их товар неизменно пользуется высоким спросом. Целую тонну сладкой янтарной продукции, привезенной жителям Нур-Султана, раскупили моментально.

Маралдинский сельский округ издавна славился своим медом. Чистейший нектар алтайских трав являлся визитной карточкой, говоря современным языком, – брендом красивейшего уголка Курчумского района и области. В последние годы отрасль пчеловодства активно возрождается. По информации акимата Маралдинского сельского округа, создано 55 пчеловодческих хозяйств, из которых 11 имеют статус племенных.

ИП «Нугуманов» – одно из них. Супруги Болат Нугуманов и Шарбану Журсунова представляют старейшую династию маралдинских пчеловодов. Известным в округе и районе пасечником был отец Болата – Нуролда и двое его старших братьев – Исатай и Мырза. Они добивались отличных результатов, являлись передовиками своей отрасли.

Приняли эстафету семейного промысла нынешние продолжатели династии. Они рассказали, что их пасека «Тополевка» – самая отдаленная во всем округе. Путь к ней лежит через распадки и кручи и еще семь горных речек – Теректы, Орташа, Кулмурза… Такая дорога признает только мощную вездеходную технику, на которой возможно ее преодолеть. Поэтому Нугумановы совершают рейсы на «Тополевку» и обратно на высокопроходимой автомашине «ГАЗ-66».

Сезон на пасеке начинается в апреле и заканчивается в октябре. Семь месяцев в году живут они вдали от дома, в компании с беспрерывно жужжащими крылатыми труженицами. «Проведать» обитателей пасеки заглядывают медведи и прочее лесное зверье. Летняя трудовая вахта Нугумановых не знает перерывов и длится до конца сезона.

– Некоторые мои коллеги предпочитают бывать на своих пасеках наездами, – говорит Болат Нугуманов. – Я же своих пчел не могу оставить ни на один день, так у нас издавна повелось.

Опытный пасечник, рассказал, что в настоящее время у него около 100 ульев с крылатыми труженицами породы среднерусская. Имеются и свои профессиональные секреты в работе. У пчел, хоть они и относятся к разряду насекомых, есть свой характер. К примеру, они не переносят, когда их беспокоят без нужды. Наказывают за это весьма чувствительными укусами.

За годы работы Нугумановы построили на полевой базе всю необходимую инфраструктуру: жилой дом, баню, склады, омшанник. Электричеством пасеку обеспечивают солнечные батареи. Идея использования альтернативной энергии реализуется пчеловодами на практике уже давно. В летние месяцы хозяйка пасеки выезжает со своей янтарной продукцией на субботние ярмарки в Курчум. Кроме этого, маралдинцы участвуют в ежегодных фестивалях меда в Усть-Каменогорске, их товар на прилавке не залеживается. Кстати, несколько лет назад на одном из таких фестивалей Болату Нугуманову вручили сертификат, подтверждающий высокое качество продукции. По словам пчеловода, неурожайных сезонов в его многолетней практике не было ни разу.

На вопрос о том, какими качествами необходимо обладать, чтобы стать успешным пчеловодом, он отметил – преданность, уважительное и ответственное отношение к пчелам и своей профессии. Вот такая несложная формула успеха, которая позволяет каждый год радовать людей вкусной и полезной продукцией.

Младший сын Болата и Шарбану – Кайрат, окончив вуз, вернулся в родное село и организовал собственную пасеку. Помощником отца семейства Нугуманова является его старший сын Дулат. В летние месяцы приезжают из города, чтобы помочь, две дочери со своими семьями. В общем, династия пчеловодов Нугумановых, насчитывающая многие десятилетия работы в этой отрасли, находит продолжение в молодых.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район