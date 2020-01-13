Хорошие новости

Какие проекты намерены реализовать в Курчумском районе в 2020 году? Об этом рассказал депутатам маслихата аким Курчумского района Дулат Кажанов. Его встреча с народными избранниками состоялась на завершающей в 2019 году сессии.

По информации Дулата Кажанова, финансовая поддержка района областью и республикой возрастет. Благодаря этому станет возможным реализация многих проектов, направленных на решение застарелых актуальных проблем. Это, в свою очередь, станет фактором, способным оказать воздействие на миграционные настроения людей, остановить их отток из района. Как известно, за минувшие два десятка лет население здесь уменьшилось более чем в два раза. Этот процесс с учетом того, что пустеют и приграничные села, приобретает весьма нежелательный характер.

В новом году ожидается строительство в районном центре жилого дома на 36 квартир. Будут выделены средства на ремонт школ в селах Бурабай, Маралды, Каратогай, Калжыр, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Маркаколь. Кроме того, планируется направить средства на благоустройство этого села.

В числе проектов, запланированных к реализации в 2020 году, строительство крытого плавательного бассейна в Курчуме (строительные работы уже начаты), ремонт межрайонных дорог, в том числе проблемного отрезка между Курчумом и селом Алгабас, реконструкция ирригационной системы села Калжыр, очистка русла рек, установка ночного освещения. В шести малых селах, где есть трудности с питьевой водой, появятся современные блочно-модульные установки, благодаря которым население будет обеспечено ей. В Калжырском и Борановском сельских округах продолжатся начатые в 2019 году работы в целях уничтожения в летнее время мошкары.

Названными проектами 2020 год не исчерпывается. В последние месяцы 2019 года был подготовлен Компексный план развития Курчумского района. Речь идет о масштабном, не имеющем аналогов плане действий, предусматривающем развитие всех без исключения сфер приграничной территории. Наконец, в 2020 году произойдет событие, которого ждут в районе долгие годы – завершение всех организационных мероприятий, определение генерального подрядчика и начало строительства моста через Бухтарминское водохранилище.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район