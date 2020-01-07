Хорошее дело – порадовать глубинку

2019 год отмечен для ряда сел Курчумского района позитивными событиями в сфере благоустройства. Радостные перемены пришли и к жителям сел Акжайляу и Тоскаин одноименного сельского округа.

В первом из них состоялось открытие красивой арки у въезда в село. В нём принял участие аким Курчумского района Дулат Кажанов. Он выразил свою благодарность и лучшие пожелания жителям, которые остаются верны своей малой родине. Кроме этого, руководитель района сообщил сельчанам о принимаемых мерах по улучшению социально-экономической ситуации в районе, планах и проектах, которые предстоит реализовать в 2020 году.

В их числе – ремонт дорог, социальных объектов, помощь многодетным и малоимущим, поддержка предпринимателей и многое другое. Кроме этого, прозвучали слова благодарности неравнодушным к судьбе глубинки гражданам – Мухтару Алпысову, Кенжекану Жайламысову, Ринату Нурбеку, Кумашу Баймурзину, на частные средства которых была построена арка.

После ее торжественного открытия акжайляусцев ждал концерт известной группы «Гибрат-шоу» под руководством Гибрата Азубаева. Приехавшие из Семея артисты по-настоящему зажгли и очаровали зрителей, снискав признание и их искреннюю благодарность.

В тот же день в селе Тоскаин состоялось торжественное открытие местного очага культуры. За лето здание было отремонтировано. Подрядной организацией – частным предприятием Мубарака Ашимова из Курчума утеплены стены, старый деревянный пол заменен на кафельный, преобразована сцена. Поле открытия объекта культуры команда Гибрата Азубаева порадовала своими творческими номерами и тоскаинцев.

Чуть ранее состоялось открытие клубов в селах Алгабас, Калжыр и Игилик. Таким образом, районная власть инвестировала средства в сферу культуры, в развитие малых сёл. В этом году работа найдет свое продолжение. Вкупе с другими мерами поддержки предстоит остановить отток населения из сел, дать импульс их обновлению.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район