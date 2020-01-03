Хоровод этносов

В селе Бескарагай представители этнокультурных объединений рассказали о новогодних традициях разных этносов.

В мероприятии принял участие аким Бескарагайского района Шалкар Байбеков, который поздравил всех активистов Дома дружбы с наступающим Новым годом.

Праздник получился массовым, ярким и веселым. Наряду с жителями семи сельских округов в мероприятии приняли участие члены разных этнокультурных объединений района. Ярко блеснули талантами члены молодежного клуба «ДосStar».

Директор районного Дома дружбы Мейрамгуль Абылгазинова поблагодарила членов этнокультурных объединений за успешную совместную работу и отметила самых активных из них.

Ева Ким