Хороводы и блины

Масленица – один из древнейших традиционных праздников славян, неизменными атрибутами которого являются гуляния, забавы и, конечно же, кружевные румяные блины.

Считалось, что на Масленицу земля воскресала, впитывала в себя последний зимний снег. Славяне верили, природе нужно помочь пробудиться. В последний день масленичной недели – Прощеное воскресенье они сжигали чучело и развеивали пепел над полем, чтобы урожай был хорошим.

Соблюдение традиций, веселье и широкое празднование ожидало жителей областного центра и в этом году. Чтобы попрощаться с холодами и встретить теплую весну, горожане собрались в амфитеатре на берегу Иртыша.

– Поздравляю всех с этим великолепным праздником. Хочу поблагодарить председателя областного общества славянской культуры Александра Яковлева. Ежегодно он занимается организацией этого мероприятия, – отметил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Надеюсь, что у нас будет мягкий переход от зимы к весне. Желаю всем успехов, осуществления планов, мира и согласия!

Почувствовать приближение теплой весенней поры и окунуться в атмосферу праздничного настроения жителям и гостям города помогла концертная программа с задорными вокальными и танцевальными номерами. Свои таланты пришедшим на торжество продемонстрировали творческие коллективы и фольклорные ансамбли «Бастеньки», «Арабеск», «Барвинок», «Вдохновение», «Прялица», «Русская песня», «Злато». Народные мотивы мало кого оставили равнодушными, одни дружно водили хоровод, кто-то пританцовывал в стороне.

Также организаторы мероприятия решили поднять соревновательный дух гостей, напомнив им о русских народных играх. Все желающие с удовольствием участвовали в перетягивании каната и бое мешками, стоя на бревне. Любителям интеллектуальных игр предложили увлекательную викторину на знание истории и традиций праздника Масленица. Победителей конкурсов и соревнований наградили памятными призами.

– Мероприятие прошло очень весело. Особое настроение создали творческие номера, хороводы и народные забавы. Надеюсь, что позитив, которым мы зарядились на празднике, останется с нами надолго, – поделилась жительница Айжан Турсунова.

Аппетитные яства понравились всем посетителям торжества. От многообразия вкусных угощений разбегались глаза. Пышные, румяные, ажурные, с начинкой – это все о главном символе Масленицы, о блинах. Устоять перед соблазном попробовать любимое лакомство было тяжело, равно как и пройти мимо прилавков с поделками. Умельцы города мастеров порадовали и детей, и взрослых изделиями ручной работы, украшениями, игрушками, вязаными вещами и даже музыкальными инструментами – деревянными свистульками.

– Приятно провели время. Дочке все понравилось, особенно зажигательная музыка и сладости, – сказала молодая мама Анастасия Владимирова. – Каждый год празднуем Масленицу, печем блины по собственному рецепту. Стараемся сохранять обычаи и рассказывать о них детям.

По традиции завершился яркий праздник сожжением чучела Масленицы.

Гульжан Естаева

Дмитрий Франчук