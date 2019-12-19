Хинкали без сюрпризов

Все большее значение в жизни современного и постоянно спешащего человека приобретают полуфабрикаты. Десять минут – и на столе дымятся ароматные пельмени, на сковороде шкварчат котлеты… Рынок реагирует на рост спроса и представляет покупателям все новых и новых производителей. Но далеко не каждый из них может удержаться на плаву…

Наверняка наши читатели сталкивались с ситуацией, когда купленные на бегу полуфабрикаты оказывались сомнительного качества. Котлеты и пельмени с сюрпризом в виде соевого, а не мясного фарша, к сожалению, на рынке не редкость. Между тем предприниматель Владимир Дмитриев из Алтая уверен, что успех в пищевом производстве может принести только уважительное отношение к потребителю и непрерывная работа по улучшению качества продукции.

– Стоит один раз приготовить невкусно, после придется год наверстывать упущенное, потому что потребитель сделает для себя выводы, – считает бизнесмен. – На нашем рынке сегодня очень большая конкуренция. Только в Алтае несколько производителей полуфабрикатов, кроме того, продукцию к нам в город привозят из областного центра, Семея, Павлодара. За покупателя приходится бороться.

«Сражения» за потребителя

Предприниматель рассказал «Рудному Алтаю», что помогает ему в пищевой войне за потребителя, с какими трудностями сегодня сталкиваются производители и какие плюсы и минусы есть у существующей системы господдержки.

ТОО «Малоросинка», созданное Владимиром, работает в Алтае с 2006 года. Изначально цех полуфабрикатов выпускал только несколько видов продукции, использовался ручной труд. Все производственное помещение было заставлено столами, за которыми работали лепщицы пельменей и вареников. Сегодня же в ассортименте предприятия более 60 наименований полуфабрикатов. Здесь производят не только различные виды пельменей, вареников и мантов, но и котлеты, тефтели, шашлык… Процесс работы максимально автоматизирован.

– ТОО «Малоросинка» – пример грамотного и взвешенного подхода к бизнесу, – отмечает руководитель отдела предпринимательства района Алтай Галия Алпыспаева. – Цех отвечает всем санитарным нормам и стандартам. Предприятие постоянно развивается, активно использует инструменты господдержки, при этом работает чисто и прозрачно, всегда открыто для новшеств.

Зебра господдержки

Несколько лет назад, оформив льготный кредит по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020», в «Малоросинке» приобрели новое оборудование. Благодаря этому сегодня на предприятии автоматизированы, к примеру, процессы чистки картофеля, лепки полуфабрикатов, фасовки готовой замороженной продукции.

– Этот кредит по сниженной ставке стал реальной поддержкой от государства, – отмечает Владимир Дмитриев. – Выплачиваем его последний год и уже можем подвести итоги. Приобретенное оборудование принесло нам ощутимую пользу, позволило снизить себестоимость готовой продукции, обеспечив преимущество перед конкурентами. В тех цехах, где лепка до сих пор ручная, каждая лепщица получает 20-30 тенге с одного килограмма пельменей, что влияет на конечную цену товара.

Впрочем, предприниматель отмечает, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Только непрерывное развитие поможет удержаться на плаву. Модернизированный несколько лет назад цех вновь требует обновления. Есть планы по приобретению комплектующего оборудования для автоматической линии, в частности, нужны новые формы, что позволит расширить ассортимент.

– В этом году мы оформили новый льготный кредит на пополнение оборотных средств, – делится учредитель ТОО. – Затормозила процесс длительная процедура рассмотрения заявки банком второго уровня. Обратились мы еще в мае, а одобрение получили только сейчас. Смутило и то, что весь кредит мы должны будем вернуть за год. Это слишком короткий срок.

Предприниматель считает, что в систему льготного государственного кредитования неплохо было бы ввести понятие «каникулы», что практикуется в некоторых странах. По его мнению, если бизнесу, получившему льготный заем, дать время на раскрутку, он не только крепко встанет на ноги, но и начнет «кормить» свой регион, увеличив производительность, продажи и, соответственно, суммы налоговых отчислений.

Вкусные пельмени начинаются с фермы?

В районном отделе предпринимательства отмечают, что «Малоросинка» – единственное кластерное производство полуфабрикатов в районе. Предприятие обеспечивает себя сырьевой базой. Еще в 2010 в селе Парыгино был восстановлен свинокомплекс. Ферма стала одной из ведущих в районе.

Несколько лет назад в «Малоросинке» разработали масштабный проект модернизации комплекса. В рамках сотрудничества с европейскими партнерами были планы максимально автоматизировать все процессы, что заметно снизило бы себестоимость продукции. Но реализовать их пока не удалось. Нужны серьезные финансовые вливания.

– Сегодня в отрасли свиноводства есть определенные проблемы, – поясняет Владимир Дмитриев. – С учетом роста цен на ГСМ, электричество, корма себестоимость одного килограмма свинины доходит до 2000 тенге, а закупочная цена на рынках низкая. Нам удается держаться на плаву именно за счет надбавки в готовой продукции. Конкурентоспособными могут быть только высокотехнологичные, роботизированные фермы.

Предприниматель отмечает, что сегодня производителям полуфабрикатов выгоднее покупать мясо, чем его выращивать. Но, опять же, своя ферма – это всегда залог качественного сырья, что, безусловно, ценят потребители.

– Мы используем при изготовлении продукции только свежее, экологически чистое мясо, – отмечает директор ТОО «Малоросинка» Елена Кобелева. – Свинина у нас своя, а говядину закупаем у проверенного за долгие годы сотрудничества поставщика. Сою и усилители вкуса принципиально не добавляем. Когда мясо качественное, сдабривать фарш ничем не нужно, он и так будет вкусным.

Обеды и конкурсы рисунков

Еще один секрет успеха производства в том, что здесь постоянно экспериментируют с рецептурой, внимательно отслеживают отклики покупателей, проводят экспертизу каждой готовой партии продукции.

После приезда по госпрограмме старших сеньоров из Германии (Сёрен и Ута Шарнвебер) в «Малоросинке» начали делать вареники со свежей капустой, которые нашли своего потребителя. Технолог Вера Ткачева разработала рецепт уникального теста с укропом для хинкали. Многим потребителям нравятся пельмени «Душевные», максимально похожие на домашние.

– Наша продукция сегодня реализуется в магазинах Алтая, Катон-Карагайского района, Усть-Каменогорска и Семея, – рассказывает Владимир Дмитриев. – Семейчане, к примеру, очень хорошо берут наши вареники с картофелем. Ищем и другие рынки сбыта. В месяц наш цех производит до 20 тонн продукции, но мощности позволяют делать до 200 тонн. Будем и дальше развиваться, бороться за потребителя. Надежда на хорошее будущее у нас есть.

Отдельная тема для разговора – кадровый вопрос. Все производители жалуются на дефицит специалистов и постоянную текучку. В «Малоросинке» же – стабильный коллектив, в составе которого около 50 человек, преимущественно женщины. Многие, к примеру фасовщица Ольга Печеневская, фаршеизготовитель Екатерина Старикова, лепщица Валентина Шестакова, работают с момента основания предприятия.

Стабильность коллектива – результат социально ориентированного подхода к руководству самого Владимира Дмитриева. Сотрудники цеха обеспечены горячим питанием, полным соцпакетом. Средняя зарплата составляет 70 тысяч тенге.

Кроме того, в «Малоросинке» знают, что такое корпоративный дух. Здесь практикуют совместные походы в спортзал, выезды на природу. Для детей сотрудников организуют конкурсы рисунков. На предприятии отмечают, что именно сплоченность коллектива помогает решать самые сложные производственные задачи.

В районе Алтай, по данным руководителя отдела предпринимательства Галии Алпыспаевой, зарегистрировано 3449 действующих предприятий малого и среднего бизнеса. В сфере предпринимательства задействовано 10834 человека.

Ксения Мецлер

Район Алтай