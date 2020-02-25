Фотосессии на трассах

В марте этого года в Казахстане запускается мобильное приложение «Гражданский контроль». Благодаря ему жители всех регионов страны смогут дать свою оценку качеству дорожного покрытия.

Разработкой приложения занимается Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Национальным центром качества дорожных активов и компанией «Вайпойнг». Предполагается, что благодаря эффективной обратной связи, предусмотренной в «Гражданском контроле», компетентные органы будут оперативно реагировать на жалобы пользователей по поводу качества дорог в любой части страны.

Также с помощью приложения казахстанцы смогут контролировать ход строительства, ремонта и качество покрытия автотрасс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

– Зарегистрировавшись в специально разработанном мобильном приложении, пользователи смогут отправлять фотоматериалы, описание проблемы и геолокацию с того места, где было выявлено несоответствие качественной реализации автодорожных проектов, – прокомментировали в пресс-службе. – Вся поступившая информация будет аккумулироваться на сайте Национального центра качества дорожных активов и направляться его территориальным подразделениям и местным исполнительным органам.

Пользователь, направивший материалы в «Гражданский контроль», получит уведомление в личном кабинете о статусе заявки, а затем и фотоотчет об устраненном дефекте.

По словам разработчиков, данные будут собираться в виде таблицы с указанием региона и сортировкой по статусу выполнения. Далее информация в автоматическом режиме будет синхронизироваться с картой Казахстана. Таким образом ответственные органы будут наглядно видеть текущую ситуацию в каждом регионе страны.

Приложение «Гражданский контроль» станет доступно для бесплатного скачивания на смартфоны на платформах Android и iOS в марте этого года.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК проанонсировали еще одно приложение, запуск которого намечен на этот год, – «Система управления дорожными активами». Вместе с ним пользователям смартфонов станут доступны данные о состоянии дорог и перечень услуг по пути следования.

Кристина Борисова

Фото: miid.gov.kz