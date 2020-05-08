Флаг Победы над Берлином

Среди наших земляков – ветеранов Великой

Отечественной войны, к сожалению, осталось очень мало участников Берлинской операции, имевшей решающее значение в исходе самой кровопролитной войны всех времен.

Напомним, Берлинская операция, длившаяся с 16 апреля по 8 мая 1945 года, была тщательно подготовлена советским командованием. Победа Красной армии на востоке создала условия для захвата столицы и полного уничтожения германского вермахта. Для этого необходимо было разбить основные силы противника с помощью трех фронтов и Балтийского флота, затем окружить Берлин.

На этом пути у советских солдат было немало преград: приходилось форсировать реки и озера, преодолевать противотанковые рвы, а главное – три оборонительных обвода. Перед фашистами стояла иная задача – обороняться до последнего человека, до последнего патрона. Штурмовали Берлин группы и отряды, состоящие из рот и взводов, усиленных артиллерией.

Одной из таких рот на 2-м Белорусском фронте командовал наш земляк Илья Гречанник. Из воспоминаний ветерана известно, что наши солдаты пошли в атаку на

Берлин 21 апреля 1945 года, находясь в шести километрах от города. Постепенно они пробрались к центру, окружили город, начали штурм.

Отвоевывали буквально каждый лестничный проем, каждый метр вражеской территории. Наш земляк был контужен, но продолжил службу до 1948 года. Позже Илью Гречанника, как и других участников Берлинской операции, наградили медалью «За взятие Берлина». Таких наград удостоены 1 млн 82 тысячи человек.

Еще один восточноказахстанец, Петр Усатюк, также является свидетелем тех исторических событий. Он был призван в ряды Красной армии в 18 лет, воевал на Курской дуге, под Белгородом, участвовал в операции «Багратион», освобождал военнопленных из концлагеря в Польше. Когда брали Берлин, наши части прошли в рекордный срок территорию от Вислы до Одера и заняли укрепительные позиции. Подоспела новая техника, танки. Ночью бойцы выходили с лопатами и копали окопы для солдат и минометов. Чуть позже, 3 мая, наших земляков перекинули на Бернау.

Много таких воспоминаний хранит память Петра Усатюка. До сих пор он не перестает удивляться выносливости и мужеству наших солдат. Как им удавалось выдерживать такие перегрузки, ведь каждый штурм отнимал столько моральных и физических сил?! И в каждый из такие боев солдаты шли, осознавая, что он может стать для них последним.

Для того чтобы выдержать такое нечеловеческое напряжение, солдаты должны были иметь богатырское здоровье. Это отметил в своей книге «Герои фронта – герои спорта» наш соотечественник, восточноказахстанец, былой разведчик Николай Молостов. Но, пожалуй, самым ярким и трепетным для читателей стал следующий отрывок из его воспоминаний: «Запомнился такой момент: берлинское утро, у здания имперской канцелярии горят костры, недавно фашисты пили чай. Рядом двое солдат, и я по их примеру угольком написал на воротах рейхстага: «Я из Казахстана».

Ева Ким