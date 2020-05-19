«Фирменный знак» Алтая

У жителей города Алтая появилась необычная фотозона.

Жители Алтая с любопытством наблюдали за земельными работами, которые начались на перекрестке улиц Каюпова – Горького, и строили догадки, что же установят на месте демонтированного рекламного щита.

Лишь несколько дней спустя стало ясно, что в Алтае появилась новая достопримечательность – топиарная конструкция с подсветкой, отражающая название города. По проекту также обустроили тротуар, газоны, на клумбах посеяли цветы в форме национального орнамента.

На этом приятные сюрпризы не закончились. Так, на торце жилого дома по улице Горького, 75 появилось изображение всемирно известного казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Создание стрит-арт-объекта приурочено к празднованию 175-летия великого мыслителя.

Предполагается, что это место станет визитной карточкой города. К примеру, горожанам оно уже приглянулось, они с удовольствием фотографируются на фоне топиария и делятся положительными впечатлениями с родными и близкими.

– Здорово, что в нашем городе появилась такая достопримечательность, можно сказать, «фирменный знак», – отметила жительница Алтая Айгуль Смаилова. – Я уже сделала селфи и отправила всем друзьям.

Добавим, что благоустройство Алтая ведется в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020».

Александра Исаева

Район Алтай