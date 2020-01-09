Фермер, увлеченный фотографией

Победителем районного фотоконкурса «Мой край родной» стал студент шемонаихинского колледжа Денис Худяков.

Несколько недель назад в Instagram-аккаунте Молодежного ресурсного центра Шемонаихинского района появилось объявление о фотоконкурсе. По условиям нужно было сделать фото на территории района, разместить его на своей страничке в Instagram и подписать хэштегами #ШемонаихаМКР и #Мойроднойкрай. Победитель определялся по наибольшему количеству лайков. Им стал Денис Худяков – 16-летний студент второго курса шемонаихинского колледжа.

– Об этом конкурсе я узнал на молодежном форуме, который проходил в ноябре 2019 года в Шемонаихе, – рассказывает Денис. – Мне стало интересно, и я решил, что обязательно приму в нём участие. Выставил три фотографии, поставил необходимые хэштеги и стал ждать итогов голосования. Одно фото набрало более 200 лайков – это, оказалось, больше, чем у остальных участников конкурса.

Чествовали победителя на финале районного турнира КВН. Директор Молодежного ресурсного центра Юлия Морозова вручила Денису диплом и подарок – наушники.

Хотя юноша учится в колледже на специальности «Фермерское хозяйство», но в будущем он мечтает получить высшее образование, связанное именно с искусством. Фотографией увлекается уже несколько лет. На снимке, который победил в конкурсе, запечатлен Денис в поле. То есть он сам придумал сюжет и сделал обработку, а фотографировала его сестра. Получилось необычно, и зрители в соцсети по достоинству оценили художественный взгляд студента на родной край.

Наталья Малюкевич

Шемонаихинский район