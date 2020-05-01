У счастья нет национальности

Многонациональная семья живет в селе Малоубинка Глубоковского района. Магомед – кумык, Зинаида – русская. Их единственный сын Руслан женат на немке.

В далекие 80-е годы кавказский парень приехал в Малоубинку со строительной бригадой возводить новые дома для рабочих совхоза. В сельской столовой работала поваром местная девушка Зина. Её спокойный, уравновешенный характер пришелся по нраву юноше. Впрочем, симпатия у молодых возникла обоюдная.

– Внешность у него была яркая, улыбка искренняя. Могла ли я тогда устоять? – вспоминает женщина. – Стали общаться, и сами не заметили, как полюбили друг друга.

Встреча с Зинаидой предопределила дальнейшую судьбу молодого человека – он решил остаться в этом селе, создать свою семью. Устроился работать водителем в совхозном гараже. Работящего парня с золотыми руками и знанием техники с радостью приняли в коллектив. Рождение сына стало самым счастливым семейным событием. Сейчас он гордость и опора для своих родителей.

В Дагестане у Магомеда живет многочисленная родня. И хотя его сердце порой щемит от тоски по родным местам, он не жалеет о том, что остался здесь. Говорит, что Казахстан стал для него второй родиной.

Его сын уверяет, что следовать традициям разных национальностей совсем нетрудно и даже интересно. Каждый член семьи уважает эти традиции в равной степени.

– Мы отмечаем все праздники – и православные, и мусульманские, – подчеркивает Руслан. – Благодаря моей супруге, которая также бережно относится к традициям своего народа, добавились и католические.

Магомед Абиев уже на пенсии, но продолжает трудиться в ТОО «Быструха-Астана». Зинаида много лет проработала бухгалтером, сейчас собирается на заслуженный отдых. Молодые живут рядом с родителями. У них двое сыновей – Ахмат и Арсен.

Абиевы считают, что в семьях, где царит взаимопонимание и взаимоуважение, нет места конфликтам ни на бытовой, ни на межнациональной почве.

– Всем казахстанцам и гостям нашей многонациональной страны в этот особенный праздник дружбы и единения наша семья желает благополучия, дружбы, согласия и уважения. А самое главное, любви – к себе, близким и окружающим вас людям. Цените то, что имеете, приумножайте счастье, дарите друг другу улыбки, делитесь хорошим настроением и верьте в любовь!

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район