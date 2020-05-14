У памяти нет срока давности

Потомки фронтовика Иноята Исмаилова, проживающие в Норвегии, свято чтят память о нем и вечном подвиге всех советских солдат, сложивших головы в годы Великой Отечественной войны.

Жительнице Усть-Каменогорска Сание Искандаровой было всего два месяца, когда ее отца забрали на фронт. Встретиться с ним после войны ей так и не довелось – погиб в Польше. Все, что ей удалось разузнать о нем позже, – это сухие строчки архивных документов:

«Родился в 1905 году в селе Шахринауск Сталинабадской области Таджикской ССР. Призван Шахринауским РВК в 326-й артиллерийский Красно-

знаменный полк 148-й стрелковой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в звании красноармейца (телефонист). 24 августа 1944 года убит в польской Краковской губернии, м. Дембица, хутор Западная Блыщувка».

– До войны отец работал агрономом, – рассказывает Сания Иноятовна. – Со своей будущей женой, моей мамой, он познакомился, когда она приехала из Татарстана в Таджикистан по распределению после учебы в партийной школе. На фронт отец ушел через два месяца после моего рождения.

Связист Иноят Исмаилов в августе 1944 года прислал жене последнее письмо из Польши, писал, что их ожидают жесточайшие бои. Поздравил супругу заранее с днем рождения и пообещал написать ей, если останется жив…

– День рождения у мамы был 25 августа, – вспоминает дочь фронтовика. – Когда мы получили похоронку, узнали, что папа погиб 24 августа под Краковом. Остались я, брат и мама. Мой брат трагически погиб после войны, после этого мы с мамой остались одни.

Согласно историческим данным, на территории Польши погибло и умерло от ран около 600 тысяч советских воинов.

– В 1971 году я была в Польше по туристической путевке, – продолжает Сания Иноятовна. – Пыталась найти могилу отца, но у меня не было точных данных о месте его гибели. Знала только, что это произошло где-то под Краковом. Поэтому во всех городах, через которые пролегал туристический маршрут, я ходила на места захоронения советских солдат, возлагала цветы и долго-долго стояла со слезами на глазах.

У памяти нет срока давности. Спустя несколько лет поисковикам удалось установить некоторые имена воинов, погибших на территории Польши.

19 ноября 1952 года произошло перезахоронение погибших советских солдат в Польше. Останки 15 воинов, в том числе и Иноята Исмаилова, погребены на кладбище в городе Дембица. Изначально их могилы были в Страшенцине. Но узнать об этом дочь фронтовика смогла лишь в 2016 году, когда на свой очередной запрос получила долгожданный ответ Польского Красного Креста с указанием места захоронения отца.

– Есть такая поговорка: человек живет, пока его помнят. Долгое время я ничего не знала об отце, а после письма из Польши он получил вторую жизнь в моей памяти и памяти моих детей и внуков. Это очень важно, – говорит Сания Искандарова.

Одна из внучек солдата сейчас живет с семьей в Северной Норвегии. Здесь, по ее словам, с исторической памятью обращаются очень бережно. Каждую годовщину освобождения от нацистов отмечают всей страной. Помнят, что в боях за Заполярье больше всего погибло советских солдат, а еще тысячи людей были замучены в нацистских концлагерях.

Во время Второй мировой войны советские солдаты участвовали в освобождении Норвегии. На каторжные работы в самые холодные районы страны немцы отправили свыше ста тысяч советских военнопленных. Огромное количество украинцев, русских, белорусов и других граждан Советского Союза, взятых в плен в годы войны, увезли для работ в Норвегию.

Общее число погибших на территории Норвегии советских людей во время Второй мировой войны в два раза превысило число погибших норвежцев. Жертвами стали тысячи военнопленных, а также освобождавшие Норвегию советские солдаты.

Окруженные норвежскими фьордами, под покровом зеленеющей травы, в тишине покоятся воины. После долгих скитаний и мучений, которые им пришлось испытать до и даже после смерти, останки солдат нашли свое последнее пристанище. Здесь стоит обелиск со словами благодарности и обещаниями вечной памяти на русском и норвежском языках.

Бахыт Сарсембаева