У каждого свой Эверест

Футбол для глухих, танцы для колясочников, дзюдо, плавание для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а еще паэурлифтинг, армрестлинг и многие другие спортивные занятия вполне доступны в регионе для людей с инвалидностью.

Спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями был создан пять лет назад. Поначалу желающих заниматься адаптивными видами спорта были единицы. Сегодня клуб посещают свыше 500 человек с особыми потребностями. Спортивные игры и соревнования положительно сказываются как на физическом состоянии людей с инвалидностью, так и на психологическом.

У каждого из них своя история, своя трагедия и своя судьба, которую они не выбирали. Но есть одна вещь, которая их всех объединяет. Это огромное желание жить. Жить полноценной, активной жизнью, приносить пользу обществу и помогать вернуться в него тем, кто из-за инвалидности на время из него выпал.

Занятия в клубе для одних – это возможность расширить свои функциональные возможности, улучшить здоровье, а для других – шанс овладеть высоким спортивным мастерством и пополнить ряды паралимпийской сборной страны.

Сегодня в спортклубе работает несколько отделений. Люди, имеющие проблемы со здоровьем, занимаются по паралимпийской и сурдлимпийской программам. Также есть непаралимпийское отделение, Special Olympics и отделение паралимпийской конной выездки. Кроме того, на базе клуба работают секции по шахматам, шашкам, легкой атлетике, лыжным гонкам, тогызкумалаку и многим другим видам спорта.

О достигнутых результатах и перспективах дальнейшего развития рассказала председатель экспертной группы по делам инвалидов Общественного совета ВКО Ольга Кузовлева.

По ее словам, людей с ограниченными возможностями здоровья уверенно вовлекают в спортивные ряды квалифицированные тренеры, руководство клуба и их единомышленники.

– Для многих людей с инвалидностью тренировки становятся не просто способом поддержания здоровья, а путевкой в большой спорт и полноценную жизнь. В этом им помогают более пятнадцати тренеров, – рассказывает Ольга Кузовлева.

Начиналась работа клуба с малых шагов, затем стали проводиться городские соревнования, постепенно спортклуб созрел до организации спортивных мероприятий областного уровня. Создание клуба позволило спортсменам также выезжать на всевозможные соревнования, защищая честь Восточно-Казахстанской области. в 2019 году паралимпийцы приняли участие в 22 республиканских и 14 международных чемпионатах.

Чтобы добиться каких-то значимых результатов в спорте, нужно много и упорно работать над собой, иметь хорошую мотивацию и железную силу воли. Но паралимпийцы – это особый вид спортсменов, которые заслуживают огромного уважения. Их сила воли не из железа, она, похоже, из титана, не меньше…

– За пять лет существования клуба инвалидного спорта 110 спортсменам присвоены звания. У нас появились один заслуженный мастер спорта, 25 мастеров спорта международного класса, 29 мастеров спорта, 55 кандидатов в мастера спорта, – отмечает Ольга Кузовлева.

За время существования клуба Восточный Казахстан стал базовым центром для создания Федерации паралимпийской конной выездки. Группа из 12 человек неоднократно принимала участие в международных соревнованиях по конному спорту среди людей с особыми потребностями, которые проходили в итальянском городе Сомма Ломбардо.

В настоящее время спортсмены-конники готовятся к международным Паралимпийским играм, которые пройдут в этом году в Токио (Япония).

В августе прошлого года команда по конному спорту заняла 15-е общекомандное место в республиканской спартакиаде, проходившей в Актобе. В медальном зачете спортсмены привезли 9 золотых, 13 серебряных, 7 бронзовых наград.

В прошлом году девять восточноказахстанских армрестлеров стали чемпионами мира среди паралимпийцев. Среди них Данияр Тайменов – спортсмен с нарушениями слуха, Зарина Примак – с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие.

В ноябре в Караганде проходил республиканский турнир по настольному теннису среди спортсменов-колясочников. Ардак Нурмагамбетов занял второе место, Алена Кутявина завоевала золото и серебро.

В 2019 году команда спортсменов по танцам на колясках приняла участие в Кубке мира – Кубке континентов, проходившем в Санкт-Петербурге. Настоящий фурор произвел своим выступлением Алексей Журавлев, завоевав первое место.

Хоккеисты с инвалидностью по слуху стали чемпионами Казахстана. Четверо из них включены в состав сборной страны и приняли участие в XIX Сурдлимпийских играх в Вальтеллине (Италия).

Клуб совместно с районными отделами спорта и общественными объединениями инвалидов ведет большую работу по приобщению к адаптивным видам спорта людей с инвалидностью, проживающих в сельской местности. В Зайсанском и Уланском районах открыты секции по тогызкумалаку, шашкам, настольному теннису, в Семее – по шахматам, легкой атлетике, дзюдо и пауэрлифтингу, в Алтае – по пауэрлифтингу, в Риддере – по легкой атлетике, лыжам, армрестлингу, в Аягозе – по футболу.

Так что перспективы, говорит Ольга Кузовлева, у инвалидного спорта хорошие. Конечно, есть и немало проблем.

– Чтобы паралимпийский спорт развивался более высокими темпами, необходимо, прежде всего, специально оборудованное помещение для регулярных занятий. К сожалению, мы зачастую забываем, что для особенных людей нужны особые условия. Взять хотя бы пандусы. То, что они есть не во всех спортивных объектах области, – факт. Однако мало войти в здание, для людей с особыми потребностями необходимы соответствующие условия и внутри. Важно наличие поручней, лифта, дверей, ширина которых позволяла бы проехать на коляске, и других, казалось бы, незначительных деталей, но вместе с тем очень важных для этой категории граждан. Кроме того, особенные спортсмены остро нуждаются в автотранспорте, – сетует Ольга Кузовлева.

По ее мнению, помимо этих проблем важно решить более масштабные вопросы. Среди них – финансирование спортсменов-паралимпийцев, подготовка местных специалистов для их классификации, разработка методических пособий и учебных программ для адаптивных занятий и так далее.

Все эти вопросы были подняты Общественным советом на встрече с вице-министром труда и соцзащиты Ерланом Аукеновым.

– Инвалидность – не есть медицинская проблема, – уверена Ольга Кузовлева, – это проблема неравных возможностей. Человек с особыми потребностями имеет равные права на участие во всех сферах жизни общества.

Бахыт Сарсембаева