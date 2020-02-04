Уютные дома для сельчан

В Жарминском районе построят дома для многодетных семей.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов побывал с рабочим визитом в Жарминском районе. Он ознакомился с ходом реализации государственной программы «Нұрлы жер» и принял участие в итоговой отчетной встрече с населением акима района Ахметкали Нургожина.

‌ В 2019 году в Жарминском районе проведены масштабные работы, в том числе по ремонту дорог Усть-Каменогорск – Алматы и Макапчагай – Омск. В 2020 году планируют ввести в эксплуатацию часть трассы Калбатау – Майкапчагай протяженностью более 400 км.

Большой объем работ предстоит и в социальном направлении – будут реализовываться проекты, направленные на улучшение качества жизни населения. К примеру, начнется строительство сетей водопровода в селах Қапай батыр и Кіші Қарасу. Как отметил аким Жарминского района, по итогам прошлого года 41 сельский населенный пункт обеспечен чистой питьевой водой (84 % от общего количества).

– В соответствии с поручением Главы государства особое внимание уделено вопросам обеспечения жильем многодетных семей и других нуждающихся, – отметил Ахметкали Нургожин. – Из 359 очередников в 2019 году его получили 59, из них 29 многодетных семей, четверо детей, оставшихся без попечения родителей, 12 человек – из социально уязвимых слоев населения, девять работников бюджетной сферы и пять семей, жилье которых признано аварийным.

В селе Калбатау активно идет строительство домов для многодетных семей и социально опекаемых слоев населения. Уже готовы пять двухквартирных домов. В каждой квартире по три больших просторных комнаты, кухня, прихожая и сан-

узел. Даниал Ахметов оценил качество новостроек.

– Пока полностью построены и сданы в эксплуатацию пять домов, планируем построить еще пятнадцать на двух улицах, – отмечает руководитель фирмы-заказчика Динара Исабаева. – Сейчас тут пустырь, а в будущем будет современный красивый квартал. Строим за свой счет, потом уже готовые дома выкупаются государством и распределяются многодетным семьям, людям с особыми потребностями и другим категориям населения.

Она отметила, что возле домов уложат асфальт, оборудуют тротуары, проведут освещение.

– Мы ждем, когда погодные условия позволят приступить к очередному строительству, – сообщила Динара Исабаева. – Следующий проект на экспертизе, два фундамента будущих домов уже заложены.

Эти пять домов были сданы в эксплуатацию еще в августе прошлого года, в них уже заселились многодетные и малообеспеченные семьи.

В одной из квартир живет многодетная семья Мухамадиевых, у них четверо детей: школьники Бекжан, Бекзат и Аружан и самая маленькая – Алуа. Как рассказали новоселы, перебоев с водой и электричеством не случается. Они довольны качеством постройки.

Помимо этих двадцати двухквартирных домов в селе Калбатау планируют построить еще два 16-квартирных двухэтажных жилых дома по программе «Нұрлы жер», общей площадью 1808 кв. м. Проект рассчитан на два года, к его реализации приступят в этом году.

Дамир Омаров

Тлеубек Шаяхмет

Жарминский район