Учить бы рад...

В настоящее время особенно остро дефицит кад-ров ощущается в сёлах. Более половины учителей вынуждены идти на совмещение и работать с перегрузкой.

С каждым годом в Восточном Казахстане улучшают систему образования, школы оборудуют современными классами, внедряют новые технологии. Производится поэтапный переход на трехъязычие, педагоги постоянно совершенствуют знания и проходят переобучение, но желающих пойти в сферу образования от этого больше не становится.

Вопрос острой нехватки педагогических кадров в школах региона не снимается с повестки уже много лет. Как местные власти намерены решить эту проблему, рассказала на пресс-конференции руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова.

– В начале учебного года дефицит учителей-предметников составлял 267 человек, на сегодняшний день часть вакансий закрыта за счет привлечения учителей пенсионного возраста. Сейчас в школах Усть-Каменогорска, Риддера, Аягоза, Катон-Карагайского, Тарбагатайского, Кокпектинского и Уланского районов не хватает 90 педагогов, – отметила она.

По мнению руководителя управления, устранить возникший перекос можно с помощью целевого обучения.

Сегодня только шесть процентов педагогов в регионе – молодые специалисты. При этом ежегодно областной педагогический вуз выпускает минимум 600 дипломированных специалистов. Однако студенты учатся на педагогов, заведомо зная, что вряд ли когда-нибудь встанут на учительскую стезю. Основная причина – это, конечно же, дисбаланс между трудоемкостью и размером зарплаты. И даже 25-процентная надбавка «сельских» не является стимулом для работы. Нет четких целевых программ, которые бы мотивировали учителя на повышение своих и ученических знаний.

По мнению Сайрангуль Жумадиловой, закреплению молодых специалистов на местах будет способствовать обучение в вузах по целевым договорам. Дело в том, что сегодня при получении государственного образовательного гранта студенту не ставится условие об обязательной отработке по специальности в местности, где родился и вырос будущий педагог. Подобная практика применяется лишь при распределении грантов акима области, когда выпускник должен проработать на селе три года.

В этом году подход будет изменен. Чтобы омолодить сферу образования и привлечь в нее компетентных и мотивированных работников, контрольные цифры приема на педагогические специальности будут привязаны к потребностям каждого города и района. То есть в вузах области будет размещаться образовательный госзаказ. После завершения учебы выпускник, обучавшийся в рамках госзаказа, будет обязан отработать определенный срок в конкретном районе или городе.

– При этом процент трудоустройства не должен опускаться ниже 90. Если выпускник не трудоустроен, то вуз работает вхолостую. Оставшиеся десять процентов – это люди, которые по объективным причинам не смогли поступить на работу: кого-то призвали в армию, кто-то ушел в декрет или поступил в магистратуру, – пояснила Сайрангуль Жумадилова.

Если вопрос с дефицитом учителей-предметников имеет отчасти отдаленные перспективы, то нехватку директоров школ (в регионе 43 вакантных места!) Управление образования обещает восполнить в течение двух месяцев. За счет чего? Как оказалось, часть претендентов на места директоров школ не могут набрать необходимое количество баллов в конкурсном тестировании. Вывод напрашивается сам собой – управленцы владеют недостаточным уровнем подготовки и соответствующих знаний. Как за два месяца потенциальные директора намерены «подтянуться», Сайрангуль Жумадилова не уточнила.

Кроме того, большинство руководителей школ (свыше 30 человек) уже достигли пенсионного возраста, но достойной смены себе не подготовили. Без свежего притока эту проблему не решить…

Бахыт Сарсембаева

Дмитрий Франчук