Учиться на чужих ошибках

Дисциплинарные взыскания за нарушение этики и за проступки, дискредитирующие государственную службу, регулярно получают фигуранты дел, рассматриваемых на заседаниях Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в ВКО.

Несмотря на строгие наказания, вплоть до увольнения со службы по отрицательным мотивам, чиновники продолжают допускать грубейшие ошибки и проколы в своей работе.

На прошедшем заседании Совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении двух сотрудников ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района» Рауана Баилова и Ашима Манашова. Чиновники составили справку, которая позволяла местному предпринимателю избежать проверки со стороны районного отдела по чрезвычайным ситуациям (ОЧС). Причем они не потрудились выехать на место, а предоставили документ, основываясь на данных, предоставленных самим же предпринимателем.

Как отметила председатель Совета по этике, руководитель Департамента по делам государственной службы по ВКО Жанна Кабдолдакызы, налицо нарушение статьи 50 Закона «О государственной службе РК», а именно оказание неправомерного предпочтения физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений.

При обсуждении вопроса были рассмотрены все возможные мотивы. Например, директор НПП ВКО Игорь Шацкий предположил, что действия эти были предприняты с целью защитить предприятие от неправомерных действий проверяющих инстанций. Однако, как справедливо заметили члены Совета, в данном случае цель не оправдывает средства – представители государственных органов должны строго придерживаться буквы закона. Принято решение рекомендовать акиму Жарминского района вынести в отношении двух своих подчиненных предупреждение о неполном служебном соответствии.

По результатам обсуждения и состоявшегося обмена мнениями аналогичное дисциплинарное взыскание по фактам нарушения требований законодательства в сфере государственной службы и норм Этического кодекса получили заместитель руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Семей» Ардак Исатаев и заместитель акима Курчатова Даурен Улмесеков.

Руководитель антикоррупционной службы ВКО Ерлан Жалмагамбет призвал акимов на местах и других руководителей быть более строгими к своим сотрудникам. По его словам, как только рассматриваются такие дела, у госслужащих появляются «адвокаты» в лице их коллег и начальников, которые начинают давать им положительные характеристики и придумывать доводы в их защиту. Это крайне неуместно, особенно если учесть, что в соответствии с поправками в законодательство ужесточилась и ответственность руководителей за незаконные действия подчиненных.

В ходе заседания также были рассмотрены результаты анализа стимулирующих мер по повышению заработной платы, принимаемых местными исполнительными органами, дисциплинарной практики государственных органов Восточно-Казахстанской области за 2019 год, по обращениям физических и юридических лиц на действия (бездействия) государственных органов МИО за 2019 год и другие ключевые вопросы.

Участники заседания сошлись во мнении, что одной из важнейших задач развития государства является создание высокопрофессиональной государственной службы и эффективной структуры управления. Руководством страны поставлен целый ряд задач по недопущению в государственных органах коррупционных правонарушений и преступлений, а также деяний, дискредитирующих государственную службу.

Напомним, что в состав Совета по этике входят депутаты, руководители государственных органов, СМИ, Общественного совета ВКО, правоохранительных органов и общественных организаций.

Ерик Абитов