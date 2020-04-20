Нелегок труд учителей, только любовь к детям и стремление им помочь дают силы учить и творить. Шынар Крыкпаева, учитель начальных классов Белоусовской средней школы № 1, принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают огромный преподавательский опыт, весомый объем знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения.

Про таких людей говорят, что они работают с огоньком, отдавая делу всего себя. Педагогическое мастерство Шынар Кадылбековны невозможно оценить никакими категориями и квалификациями. Таких педагогов называют просто – Учитель с большой буквы. Талантливый, мудрый, компетентный педагог, который находится в вечном поиске и на протяжении многих лет неустанно дарит частичку своей души детям. Сколько любви, сил, доброты, знаний, упорного труда ей потребовалось, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, глубокие знания сотням юных белоусовцев.

Ее ученики занимают призовые места в различных олимпиадах, конкурсах республиканского, областного, районного уровня. К примеру, в марте завершился республиканский научно-образовательный конкурс «Тіл, өнер және білім», в котором в номинации «Ұлағатты ұстаз» педагог Крыкпаева награждена дипломом I степени, нагрудным знаком и медалью «Ұлағатты ұстаз». К слову, учитель имеет немало весомых профессиональных наград.

Шынар Кадылбековна отмечает, что благодаря активному участию в ежегодных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, выставках методической продукции, конкурсах и олимпиадах, публикациям в СМИ учитель становится мобильным и соответствует требованиям, которые предъявляет современная система образования.

Нельзя не отметить ее личные качества: сдержанность, доброту, трудолюбие и бескорыстие. В трудную минуту она всегда готова оказать помощь своим коллегам. Ее выпускники и по окончании школы идут к ней за советом, когда у них возникают трудные жизненные ситуации. И ее коллеги гордятся тем, что имеют возможность трудиться в одном коллективе с таким замечательным человеком.

– Учитель – очень гибкая профессия, у него не должно быть возраста, он должен быть молод в душе и развиваться со своими учениками, – уверена Шынар Крыкпаева.

Сегодня она, как и все педагоги, оказалась в авангарде дистанционного преподавания. Признается, что непросто перестроиться в новых условиях, но верит в успешное освоение нового формата

обучения.

– Наши дети постоянно со смартфонами – в интернете, соцсетях, смотрят там ролики, что-то изучают, – делится она. – А педагоги немножко отстали. Мы догоним, сложившаяся ситуация этого требует безотлагательно. Нам дали такой толчок. Все учатся, и многие открывают для себя новые возможности. Сейчас продумываем, как вести воспитательную работу, если дети учатся дистанционно, и чем занять их вне уроков.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район