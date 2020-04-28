Учитель новой формации

Кто же он, учитель XXI века? Какие требования к нему предъявляются в эпоху современных технологий?

Заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 13 Усть-Каменогорска Светлана Бугаева рассказала о «трансформации» учителей в связи с переходом на дистанционный процесс обучения.

– Дистанционное обучение в условиях режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавирусной инфекции – идеальный вариант для того, чтобы дети не отстали от школьной программы, – отметила Светлана Михайловна. – Педагоги нашей школы используют все необходимые интернет-ресурсы и возможности современных технологий, чтобы грамотно построить образовательный процесс на «удалёнке».

Она добавила, что в сложившейся ситуации сотрудникам образования приходится примерять на себя различные роли – режиссёра, оператора, диспетчера… Но по-другому нельзя, ведь на кону будущее сегодняшних школьников.

Для того чтобы ребёнку было проще изучить новую тему, они готовят разнообразные задания, тесты, размещают видеоролики с информацией по теме, схемы с кратким изложением материала, презентации с аудио- и видеофайлами.

– Учителям нужно не просто подготовить материал к уроку, а сделать так, чтобы ребёнок усвоил его на расстоянии, – подчеркнула Светлана Бугаева. – Потом дать проверочные задания, проанализировать, найти пробелы в знаниях. Проконсультировать его ещё раз, а затем уже провести контрольную работу, чтобы посмотреть, как он усвоил тему.

Отметим, что основной образовательной платформой как для учителей, так и для учеников, а также их родителей служит электронный дневник Kundelik. В нём размещаются задания, которые необходимо выполнить, выставляется формативная оценка, пишутся комментарии, в чём учащийся преуспел, а что у него не получилось. Некоторые педагоги пользуются электронной почтой, через неё удобно отправлять «тяжелые» видеообращения, а также социальными сетями и мессенджером WhatsApp.

– Сейчас учителя доступны для детей 24 часа в сутки, – добавила заместитель директора по воспитательной работе. – По всем интересующим вопросам ребята могут обратиться и получить онлайн-консультацию. Многие дети предлагают провести занятия в формате видеоконференции, чтобы педагоги помогли разобраться в сложном материале.

Также не остаётся без внимания ещё одно направление образования – воспитание. Разработана родительская страничка на сайте школы, в группе VK, Instagram, активно работает Call-центр школы.

– Совместно с родителями проведён челлендж «Сидим дома с пользой», в ходе которого они учили детей играть в настольные игры, совместно осваивали музыкальные инструменты, читали книги, готовили различные блюда и выпекали вкусные десерты, занимались спортом и танцами, – добавила Светлана Бугаева. – В планах – проведение челленджей «Памяти павших будьте достойны», «Я помню – я горжусь», посвящённых 75-летию Великой Победы. Такая форма работы направлена на возрождение забытых семейных ценностей.

Педагоги, родители и школьники активно осваивают новые формы взаимодействия, и, как показывает практика, это неплохо им удается.

Татьяна Кравченко