Учись, студент

В соответствии с реализацией Пяти социальных инициатив Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Восточном Казахстане в этом году начнут строительство пяти общежитий для студентов колледжей.

Напомним, в прошлом году уже были заселены два общежития для учащихся медицинского и электротехнического колледжей в Семее. Строительство еще пяти общежитий для студентов колледжей, в том числе двух в рамках государственно-частного партнёрства, начнется в текущем году.

Один из проектов – девятиэтажное общежитие на 244 места для Усть-Каменогорского колледжа строительства.

– В среднем в год у нас обучаются 400 студентов, – рассказал директор этого учебного заведения Николай Токарев. – Около 30 процентов учащихся – это приезжие ребята, которые нуждаются в проживании. Поэтому открытие общежития увеличит доступность образования, улучшит условия проживания студенческой молодежи. Закончить строительство планируется в следующем году. Здесь будут жить студенты не только нашего колледжа, но и других колледжей областного центра.

Такое же девятиэтажное общежитие на 244 места появится у Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа.

Для студентов Усть-Каменогорского медицинского колледжа построят сразу два здания на 428 мест. Также завершен проект по строительству пятиэтажного общежития на 104 места для Аягозского политехнического колледжа. Семейский колледж бизнеса и сервиса получит пяти- и семиэтажное здания общежитий на 288 мест.

Дарья Антон

Фото из архива редакции