Участковый – от слова «участие»

К своему новому статусу с приставкой «лучший» капитан полиции Аслан Талдыбаев относится со свойственной ему скромностью – сдержанно. По итогам работы первого квартала участковый инспектор признан лучшим сотрудником Глубоковского РОВД.

Его рабочий день начинается рано – с 7 часов утра, заканчивается поздней ночью. Ежедневно участковый сталкивается с одним и тем же «набором» проблем. Тем более что на участке села Предгорное и близлежащих к населенному пункту садоводческих обществ проживает свыше 1300 человек.

Аслан Асылханович с детства мечтал работать в органах внутренних дел, его привлекало все: форма, оружие, мужество и выносливость людей в погонах, уважение граждан. После окончания Павлодарского юридического колледжа прошел нелегкий, но бесценный по полученному опыту путь длиною в 11 лет. Начинал свою трудовую деятельность начальником отряда по воспитательной работе среди осужденных учреждения ОВ 156/2. Более трех лет занимал должность участкового инспектора полиции в Левобережном отделе полиции УВД Усть-Каменогорска.

В Глубоковский РОВД Аслан Талдыбаев прибыл в октябре 2017 года. Главным приоритетом своей службы он считает проведение на административном участке ежедневной профилактики правонарушений, тесный и доверительный контакт с населением, помощь в решении возникших проблем. И это – работа не одного дня.

По итогам первого квартала у капитана полиции высокие показатели по выявлению правонарушений и профилактике борьбы с алкоголизмом.

Не так давно в ходе рейдовых проверок по месту жительства подучетных лиц капитаном полиции Талдыбаевым был установлен и задержан объявленный в межгосударственный розыск преступник из России.

Борьба с лицами, зло-употребляющими спиртными напитками, нарушителями спокойствия граждан, общественного порядка и дорожной безопасности также является ежедневной работой участкового инспектора.

Зачастую его работа связана с жалобами жителей. Много времени уходит на разбирательства в семейных ссорах. Иногда женщины вызывают Аслана, чтобы тот, как они говорят, «поставил на место» их разбушевавшихся мужей.

– Через какое-то время пыл женщин остывает, приходят потом к нам в участок, хотят забрать заявление. Просят не привлекать супруга к ответственности, – говорит полицейский.

В настоящее время усилена разъяснительная работа среди населения округа по профилактике коронавирусной инфекции, запланировано немало мероприятий на предстоящий весенне-летний пастбищный период и многое другое.

По словам начальника отделения местной полицейской службы ОП Глубоковского района подполковника полиции А. С. Дюсюпова, участковый инспектор полиции Талдыбаев отличается аккуратностью, грамотностью и преданностью службе. Коллеги также отмечают его работоспособность, высокое чувство ответственности, профессионализм, умение найти контакт с людьми.

Открытый, справедливый участковый завоевал авторитет и у жителей. У него практически нет выходных, праздников. Бесконечные поездки, дежурства, встречи с людьми стали нормой его беспокойной жизни.

Сам Аслан говорит, что за время службы в полиции у него ни разу не возникло мысли, что он выбрал неверный профессиональный путь.

– На нашей работе не соскучишься! – делится он. – Ни один день на службе не похож на другой. Мне интересно общаться с людьми и быть им действительно полезным. Я всегда открыт для обращений граждан и готов помочь в любой ситуации.

Чтобы каждый день качественно выполнять свою работу, участковому необходима выдержка, хорошая физическая подготовка, огромная сила духа и, конечно, поддержка семьи. Самал, супруга Аслана, – его надежный тыл. Вместе они воспитывают замечательных сыновей.

– Я рад, что моя семья понимает всю сложность моей работы. Хотя, к сожалению, подчас у меня очень мало времени для общения со своими близкими, – говорит страж порядка.

По словам Аслана Талдыбаева, в последнее время некоторые люди негативно настроены по отношению к сотрудникам полиции. То и дело пытаются спровоцировать их на незаконные действия или хотя бы просто досадить. Рецепт участкового от подобных неприятностей прост: философский настрой и умение держать себя в руках. И самое главное – любить свою работу. Причем не вопреки, а благодаря.

Бахыт Сарсембаева