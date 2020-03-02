Услышан каждый

В результате публичных обсуждений в законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК» внесен ряд коррективов.

В Послании от 2 сентября 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение о совершенствовании законодательства о митингах. После Министерством информации и общественного развития РК был разработан соответствующий законопроект, обсуждения которого проводятся во всех регионах страны.

Одну из площадок для обмена мнениями организовали в Доме дружбы – центре общественного согласия. Свою точку зрения выразили представители общественных объединений, профсоюзных организаций, политических партий, государственных органов, а также юристы и журналисты. Презентацию законопроекта для присутствующих провел руководитель Управления межведомственной координации Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Олжас Батырбеков.

– Обсуждения проводятся для того, чтобы каждый гражданский активист мог внести свои предложения, – отметил Олжас Батырбеков. – Благодаря рекомендациям общественников в законопроект уже внесены некоторые коррективы.

Так, по его словам, была исключена норма, ограничивающая лиц, ранее подвергавшихся административным арестам за нарушение законодательства о мирных собраниях. Теперь они могут быть организаторами митингов. Вместе с тем исключили возрастное ограничение для участников мирных собраний. Теперь участником может стать любой гражданин, в том числе не достигший 18 лет. Убрали из законопроекта и норму о прекращении мирных собраний в случае превышения количества участников.

– Мы не впервые обсуждаем этот законопроект на диалоговых площадках области. Внесение изменений доказывает, что мнения граждан услышаны. Также каждый может обозначить свою точку зрения по этому поводу на портале «Открытые НПА», – подчеркнул председатель ОЮЛ «Гражданский альянс ВКО» Олег Чернышов.

В ходе обсуждения свои рекомендации озвучила старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса ВКГУ им. С. Аманжолова Аксана Каленова. По ее мнению, стоит прояснить требования к специализированным местам для проведения мирных собраний, а также продумать механизм проведения экстренных митингов. Председатель Совета местного самоуправления города Усть-Каменогорска Серик Оразбайулы предложил добавить в законопроект пункт о правах и обязанностях блогеров.

Гульжан Естаева