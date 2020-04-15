Услуги виртуальные, результаты реальные 

По поручению Президента РК в связи с чрезвычайным положением в Казахстане будут проиндексированы пенсии и пособия, увеличатся размеры МРП и минимальной зарплаты. Как это отразится на жизни восточноказахстанцев?

В Усть-Каменогорске прошла пресс-конференция с участием руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по ВКО Болата Сатекова, который рассказал об особенностях порядка оказания госуслуг в период чрезвычайного положения.

– Департамент оказывает населению региона 13 государственных услуг, – отметил Болат Сатеков. – Среди них – назначение пенсионных выплат, пособий и социальной помощи, установление инвалидности, степени утраты трудоспособности, определение необходимых мер социальной защиты и другие услуги.

Он подробно рассказал, как можно оформить инвалидность в онлайн-режиме в период введенного чрезвычайного положения.

В целях исключения физического контакта и недопущения распространения коронавирусной инфекции установить инвалидность при первичном освидетельствовании заочно, без посещения отдела медико-социальной экспертизы, можно, направив необходимые документы через сервис Электронного обращения на веб-портале Электронного правительства egov.kz.

Для получения услуги необходимо заполнить заявление, отсканировать (сфотографировать) заявление и направление на медико-социальную экспертизу – форма 088/у, отсканировать выписки из истории болезни и заключения врачей за прошедший год.

На веб-портале необходимо заполнить электронное заявление, приложив электронные файлы, и направить в территориальный департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК по месту жительства.

Отметим, что заявление на веб-портале подписывается с помощью электронно-цифровой подписи. Уведомление о результатах оказания государственной услуги будет направлено sms-сообщением на абонентский номер сотовой связи услугополучателя либо в его личный кабинет.

При установлении группы инвалидности, то есть после получения уведомления о результатах оказания государственной услуги, для назначения государственного социального пособия по инвалидности необходимо подать электронное заявление также через сервис Электронного обращения на веб-портале Электронного правительства, выбрав филиал «НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан по ВКО».

Напомним, в соответствии с Указом Президента РК о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности, Законом РК о чрезвычайном положении и Протоколом заседания государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, Приказом Министра труда и социальной защиты РК утверждены правила оказания некоторых государственных услуг и порядок обеспечения продуктово-бытовыми наборами некоторых категорий населения на период ЧП.

– В связи с этим, согласно проекту Закона РК о внесении изменений и дополнений в Закон РК о республиканском бюджете на 2020-2022 годы, с 1 апреля текущего года устанавливается месячный расчётный показатель в размере 2778 тенге, – сообщила заместитель руководителя департамента по социальным вопросам Марина Шаронова. – Минимальная пенсия составит 40441 тенге, прожиточный минимум – 32668 тенге, минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 17641 тенге, минимальный размер заработной платы – 42500 тенге.

Она подчеркнула, что пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет, назначенные до

1 апреля 2020 года, будут проиндексированы на пять процентов. В связи с изменением прожиточного минимума повысятся размеры пособий по инвалидности и по утере кормильца, государственных специальных пособий, пособий в семьях, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся в вузах и сузах до 23-летнего возраста. В связи с изменением размера МРП будут пересмотрены пособия для семей, воспитывающих детей с особыми потребностями и осуществляющих уход за инвалидами первой группы с детства.

– По Восточно-Казахстанской области повышения затронут порядка 236 тысяч получателей пенсий, 40 тысяч – пособий по инвалидности, 14 тысяч – по утере кормильца, 45 тысяч получателей специальных госпособий, – проинформировала Марина Шаронова. – Это повышение будет произведено с 1 апреля 2020 года. Проиндексированные выплаты восточноказахстанцы получат в мае.

Все виды государственных услуг можно получить на портале Электронного правительства через сервис «Электронное обращение».

– Для этого необходимо авторизоваться на портале, имея электронно-цифровую подпись, – добавила Марина Шаронова. – Зайти на портал через сервис «Электронное обращение», выбрать уполномоченный орган – Филиал корпорации «Правительство для граждан» ВКО. Затем прикрепить те документы, которые необходимы для оформления пенсии – трудовую книжку, свидетельство о рождении детей для женщин, диплом об образовании, справку о службе в армии для мужчин, справку о доходе.

Эти документы через филиал госкорпорации, которая является провайдером госуслуг, поступят в департамент для рассмотрения на назначение пенсионных социальных выплат.

– Этот сервис работает довольно успешно, – резюмировала Марина Шаронова. – Уже принято 483 обращения на рассмотрение в департамент для того, чтобы в сроки, установленные законодательством и стандартом оказания госуслуг, граждане получили выплаты в полном объеме. Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: 8 (7232) 22-64-02, 22-24-07.

В завершение брифинга заместитель руководителя департамента по медико-социальной экспертизе Куралай Ибраева пояснила некоторые аспекты установления инвалидности, степени утраты трудоспособности, определения необходимых мер социальной защиты.

Ева Ким