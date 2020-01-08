Урок шорника для школьников

Школьников Курчумского района ознакомили с древним ремеслом кочевников по изготовлению конского снаряжения.

В рамках программы «Рухани жаңғыру» мастера Бауыржана Заркуманова пригласили на встречу с учениками школы села Такыр, где он рассказал о технологии обработки кожи, изготовления из нее конского снаряжения. Дети получили первые наглядные уроки ремесла кочевников, попробовали своими руками сплести камчу, завязать узел из полос сыромятной кожи.

По информации отдела образования Курчумского района, опыт передачи школьникам знаний о древних национальных ремеслах, пробуждение интереса к ним, равно как и мастерство ремесленника из небольшого аула Такыр, получили хорошую оценку на районном уровне. Более того, этот проект был включен в областной, а затем республиканский реестр образовательных информационных проектов «Рухани жаңғыру».

Бауыржан Заркуманов родился и вырос в ауле Такыр. После окончания школы стал трудиться, чтобы помогать семье. Основным занятием жителей степного аула является животноводство, которым занимались деды и прадеды такырцев. Бауыржан продолжил их дело и стал работать пастухом в одном из местных хозяйств.

Незаменимым помощником в степи ему был верховой конь, для которого требовалось снаряжение – уздечка, недоуздок, камча, аркан… В магазинах все эти вещи найти было трудно, поэтому Бауыржан решил самостоятельно решить эту проблему. Правда, до того, как он своими руками изготовил первую в своей жизни узду, ему пришлось научиться обрабатывать шкуры лошадей и быков для получения необходимого исходного материала – кожи.

По словам ремесленника, в соответствии с древней технологией для обработки кожи он использовал кислое молоко. В наполненный чан погружалась на время шкура. После того как она доходила до нужной кондиции, мастер вынимал ее из чана и начинал очищать от шерсти. После этого решалась следующая задача – придание коже эластичности и мягкости. В условиях отгонной фермы, где нет и речи о специальных станках, все операции приходилось делать вручную, то есть применять опыт своих предков. Изготовленные ценой немалого труда вещи Бауыржан использовал сам, дарил родственникам и друзьям. В округе он являлся, пожалуй, единственным мастером-шорником, за что земляки и уважали его.

Правда, открыть собственное дело – цех по производству конного снаряжения – Б. Заркуманову в своем родном Такыре так и не довелось. По семейным обстоятельствам он вынужден был осенью 2019 года переехать в пригород областного центра. Жизнь на новом месте постепенно налаживается. Расстался наш герой с бытом степного пастуха, однако заслоненное рутиной каждодневных дел ремесло кочевников все же не отпускает, напоминает о себе.

Выходит, что через века Бауыржан возродил это ремесло, открыв окружающим часть истории своего народа. Не удивлюсь, услышав о том, что он вновь вернулся к нему на новом качественном уровне.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район