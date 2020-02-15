Урок усвоен на отлично

Инновационные идеи, внедрение IT-технологий, статус педагога, грядущие перемены в сфере образования и другие вопросы обсудили на диалоговой площадке расширенного заседания коллегии Управления образования ВКО.

Предваряла мероприятие выставка IT-проектов, выполненных школьниками и студентами области. На ней были представлены передовые разработки, уже внедренные в систему образования региона и наглядно демонстрирующие ее потенциал. Большинство участников встречи отметили, что создаваемые и программируемые юными восточноказахстанцами разработки вполне могут найти применение и в экономике региона.

В работе заседания, прошедшего под председательством заместителя акима области Алишера Мархабата, приняли участие представители районных и городских акиматов, высших, профессиональных и средних учебных заведений региона, организаций неправительственного сектора, профсоюзных сообществ.

За прошлый год в сфере образования региона удалось добиться значимых результатов. Об этом сообщила руководитель областного управления образования Сайрангуль Жумадилова.

Главными направлениями остаются расширение сети детских садов, создание условий для получения качественного среднего и профессионального технического образования. Особое внимание уделено инклюзивной составляющей.

– В настоящее время 1264 ребенка обучаются на дому, – отметила Сайрангуль Жумадилова. – Доля школ области, создавших условия для инклюзивного образования, составляет чуть больше 68 процентов. Однако результаты мониторинга говорят о неудовлетворенности родителей особенных детей качеством оказания услуг. В текущем году необходимо усилить контроль и профилактическую работу в этом вопросе.

Для справки, на программу развития инклюзивного образования, начатую в 2018 году и продожающуюся в текущем, выделено свыше 807 млн тенге.

На заседании вновь была поднята проблема дефицита учителей-предметников, которая на протяжении нескольких лет остро стоит перед властями региона.

По данным Сайрангуль Жумадиловой, в настоящее время регион нуждается в 267 педагогах, 151 из них – в сельской местности. Наиболее востребованными остаются учителя английского и русского языков, математики, начальных классов. Предметников не хватает в школах Усть-Каменогорска, Риддера, Катон-Карагайского, Аягозского, Тарбагатайского, Кокпектинского, Уланского районов. Кроме того, вакантно свыше 40 должностей директоров средних учебных заведений.

Профилактика и недопущение роста преступности среди несовершеннолетних также является одной из главных задач, стоящих перед педагогическим сообществом региона.

В прошлом году этот показатель снизился на 18,3 процента. Наряду с этим рост подростковой преступности наблюдается в Аягозском и Глубоковском районах. Всего зафиксировано

245 правонарушений, совершенных в большинстве своем школьниками и учащимися колледжей.

Заместитель акима области указал на необходимость усиления профилактической работы психологических служб, а также привлечения к этому вопросу педагогов учреждений дополнительного образования и представителей неправительственных организаций.

Алишер Мархабат также сообщил, что в текущем году в полном объеме будет закрыта задолженность перед педагогами по выплате пособий на оздоровление, которая образовалась в 2019 году. Общую сумму 300 млн тенге получат учителя школ города Усть-Каменогорска и Глубоковского, Бородулихинского районов и района Алтай.

На заседании также поднимались вопросы социальной поддержки детей из многодетных семей и детей-сирот, организации горячего питания. Говорили о социальном статусе педагогов, профилактике коррупционных правонарушений, модернизации образования и внедрении современных методик в работу всех образовательных ступеней – от дошкольной до вузовской.

Бахыт Сарсембаева

Дмитрий Франчук